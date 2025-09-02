Últimas Noticias
Perú vs Uruguay en vivo: ¿qué canales transmiten por TV la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Uruguay vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.
Uruguay vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Perú vs Uruguay se enfrentan en la próxima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Peruana buscará un buen resultado cuando visite a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La bicolor llegará con una serie de bajas como las de Paolo Guerrero, Alex Valera y Edison Flores.

Por tal motivo, el seleccionador Óscar Ibáñez alista una serie de variantes y todo apunta que Erick Noriega de Gremio y Oliver Sonne del Burnley podría arrancar en el Estadio Centenario de Montevideo.

Uruguay vs Perú: altas y bajas para la fecha 17 de Eliminatorias 2026

Uruguay llega a esta instancia tras vencer por 2-0 a Venezuela con goles de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta.

Por su parte, Perú igualó 0-0 ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima.


¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs Perú en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.  
  • En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Perú vs Uruguay comienza a la 1:30 a.m. 

¿Qué canales TV transmiten el Uruguay vs Perú en vivo?

El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

