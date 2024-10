Ricardo Gareca tras nueva derrota de Chile: "De ninguna manera me bajo de la chance del Mundial"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile no la pasa nada bien en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Y es que 'La Roja' cayó 2-1 ante Brasil a poco del final del partido como local en la ciudad de Santiago.

Tras lo sucedido en el Estadio Nacional de Santiago, el entrenador de la Selección de Chile ofreció una conferencia de prensa y en la misma ratificó su intención de llegar a la próxima Copa del Mundo con su equipo. Ricardo Gareca confía en que se dé el objetivo, más allá de los malos resultados en los últimos partidos de las Eliminatorias.

"El futbol chileno necesita de un proceso que hay que acentuarlo más. De ninguna manera me bajo de la chance del Mundial. Soy consciente que perder me aleja porque me obliga a ganar más partidos, pero sigo con fe y confianza. No cambio el discurso. Sigo sosteniéndolo", sostuvo Gareca.

La palabra de Ricardo Gareca en Chile

⚽️ Terminó el partido y #LaRoja cayó por dos goles a uno ante Brasil en el Estadio Nacional.



🔜 Próximo partido: Este martes 15 de octubre, ante Colombia.#SomosLaRoja pic.twitter.com/szrogCZ43R — Selección Chilena (@LaRoja) October 11, 2024

Luego, el también exDT de Perú, Universitario de Deportes, Palmeiras y Vélez Sarsfield dio cuenta que, si bien cada vez las opciones son menores, va a luchar hasta el final.

"Yo tengo fe y quedan puntos. Necesitamos una buena racha. Vamos a estar en esa búsqueda y queda margen. Siento que queda margen y por eso pienso en clasificar. Me parece que esta cosa de no poder sostener un equipo nos ha llevado a ver otros jugadores. No es un momento para aflojar. Sé que, después de los golpes, uno empezará a encontrar los resultados", dijo el popular 'Tigre'.

Luego, a Ricardo Gareca se le preguntó en relación si es que tiene la intención de continuar con el proyecto más allá de las Eliminatorias 2026 en Conmebol.

"Me encantaría poder continuar, pero no está a mi alcance eso. Tengo fe y creo en los muchachos. Creo en el jugador chileno. Podemos seguir creciendo como grupo y equipo. Hay mucho rodaje para dar", remarcó el DT.

Lo que le viene al Chile de Gareca

Por último, habló de lo que será la décima jornada de las Eliminatorias en donde Chile visitará a Colombia (viene de perder con Bolivia) en el calor de Barranquilla el martes 15 de octubre.

"La sensación que tengo es que anímicamente el jugador chileno es muy fuerte. Es lo que veo en el día a día. No se cree menos que nadie. Eso significa ir allá a sacar un buen resultado. Conociéndolos, todo es posible", finalizó.

