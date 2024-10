Venezuela vs Argentina se enfrentan este jueves en Maturín en partidazo por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela vs Argentina EN VIVO: se enfrentan este jueves 10 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, desde las 4:00 p.m. hora peruana. será transmitido por Movistar (canal 3 y 703 HD), Movistar Play, Televen, Venevisión, TVES, Telefe, TyC Sports y TV Pública. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llegan Venezuela vs Argentina a la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas 2026?

La Selección de Venezuela viene de empatar en casa frente a Uruguay. Se ubica en el sexto lugar de las Eliminatorias con 10 puntos, mientras Argentina visitará tierras venezolanas en la cima de la tabla. Eso sí, buscará recuperarse luego de perder 2-1 ante Colombia en Barranquilla. La 'Albiceleste' contará con el regreso de Lionel Messi.

𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐁𝐄 🔝🇻🇪



📆 𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 y cada día de nuestra vida, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀#SiempreVinotinto pic.twitter.com/QVZtA8xC2j — La Vinotinto (@SeleVinotinto) October 9, 2024

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Argentina en vivo por la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas 2026?

El partido Venezuela vs Argentina se disputará el jueves 10 de octubre en el Estadio Monumental de Maturín. El recinto tiene capacidad para 51 796 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Argentina en vivo por la fecha 9 de Eliminatorias sudamericanas 2026?

En Perú, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Venezuela vs Argentina comienza 3:00 p.m.

En México (Tijuana), el partido Venezuela vs Argentina comienza 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Venezuela vs Argentina comienza 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Chicago), el partido Venezuela vs Argentina comienza 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Venezuela vs Argentina comienza 5:00 p.m.

En España, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Francia, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Italia, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Alemania, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Venezuela vs Argentina empieza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver el Venezuela vs Argentina en vivo por TV y radio?

En Perú, el partido Venezuela vs Argentina será transmitido EN VIVO por TV a través de Movistar (canal 3 y 703 HD). En Venezuela irá por Televen, Venevisión y TVES. Y en Argentina será transmitido por Telefé, TyC Sports y TV Pública. Por radio, se podrá escuchar EN DIRECTO por Radio Nacional (870 AM), Radio La Red (910 AM), DSport Radio (103.1 FM), Radio Continental (590 AM), Radio Mitre (790 AM), Radio del Plata (1030 AM) y Radio Rivadavia (630 AM)