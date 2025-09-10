Marcelo Martins no descarta salir del retiro para disputar el repechaje con Bolivia: "Me siento bien para poder volver"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se quiere sumar a la fiesta. El exfutbolista Marcelo Martins sorprendió al revelar que se siente bien "para poder volver" a las canchas, luego de que la Selección de Bolivia lograra su clasificación al repechaje internacional tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto.

En diálogo con la prensa, aseguró que no puede creer el momento que está viviendo su selección y que se encuentra feliz que los muchachos hayan logrado el primer objetivo que es ir a la repesca.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, indicó en un primer instante.

"Me siento bien para volver"

Por otro lado, el futbolista que se retiró del fútbol profesional en el 2024, sorprendió al revelar que se siente bien para volver a vestir la Verde, pero lo analizará en su debido momento.

"Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, culminó.

¿Cuándo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA, aunque se considera que se realizará en uno de los países anfitriones de la Copa de Mundo.

