Leyendas de Venezuela le hicieron un pasillo a la selección vinotinto previo a perder 6-3 con Colombia [VIDEO]

Lo tuvo cerca. Venezuela tenía que ganarle a Colombia de local para lograr su cupo al repechaje, en su camino a llegar al Mundial 2026, su primera Copa del Mundo.

Sin embargo, la Selección de Venezuela perdió en Maturín 6-3 contra la tienda cafetera y con ello le dijo adiós al sueño de seguir en carrera hacia el Mundial 2026. En la previa del cotejo contra el equipo de Néstor Lorenzo hubo gran expectativa, con presencia de referentes.

Y es que las leyendas en la historia del combinado de Venezuela le hicieron un pasillo al actual plantel que dirige Fernando Batista, todo para motivarlos para el duelo contra los colombianos.

El pasillo de las leyendas de Venezuela al actual plantel. | Fuente: Televen

Un Venezuela que se quedó sin Mundial 2026

En las imágenes que se compartieron por medio de Televen se observan a exreferentes del cuadro 'llanero' como Juan Arango, Alexander Rondón, Juan García, Oswaldo Vizcarrondo y Miku Fedor.

Además, también fue el exentrenador de la Vinotinto, Rafael Dudamel. Este dirigió a su país desde los años 2016 hasta el 2020.

Rápidamente, las imágenes de lo que se vivió en el Estadio Monumental de Maturín -antes de la derrota de Venezuela- se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Por otro lado, el DT Fernando Batista tuvo breves palabras para lo que significó el fracaso de su elenco. Tenía la primera opción para meterse al repechaje.

"Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Simplemente, pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha", indicó.

Así se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador 1-0 Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

► Venezuela 3-6 Colombia

Estadio Municipal (Maturín)

► Perú 0-1 Paraguay

Estadio Nacional (Lima)