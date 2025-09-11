Técnico de Bolivia descarta posibilidad de contar con Marcelo Martins en el repechaje: "Para mí, es un exfutbolista"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Casi descartado. Óscar Villegas, técnico de la Selección de Bolivia, habló sobre la posibilidad de que Marcelo Martins vuelva a la Verde para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026.

En conversación con El Vbar Caracol, el estratega dijo que le parecía poco serio la opción, ya que Martins —ahora— es un exfutbolista.

"No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí, es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", indicó en un inicio.

"Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”, complementó.

Marcelo Martins no descarta salir del retiro

Marcelo Martins sorprendió al revelar que se siente bien "para poder volver" a las canchas, luego de que la Selección de Bolivia lograra su clasificación al repechaje internacional tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, indicó en un primer instante.

"Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, culminó.

