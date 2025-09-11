Últimas Noticias
Técnico de Bolivia descarta posibilidad de contar con Marcelo Martins en el repechaje: "Para mí, es un exfutbolista"

Técnico de Bolivia descarta posibilidad de contar con Marcelo Martins en el repechaje
Técnico de Bolivia descarta posibilidad de contar con Marcelo Martins en el repechaje | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @marcelo_moreno
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí, es un exjugador", reveló el técnico de Bolivia ante un posible regreso de Marcelo Martins.

Casi descartado. Óscar Villegas, técnico de la Selección de Bolivia, habló sobre la posibilidad de que Marcelo Martins vuelva a la Verde para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026.

En conversación con El Vbar Caracol, el estratega dijo que le parecía poco serio la opción, ya que Martins —ahora— es un exfutbolista.

"No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí, es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", indicó en un inicio.

"Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”, complementó.

Marcelo Martins no descarta salir del retiro

Marcelo Martins sorprendió al revelar que se siente bien "para poder volver" a las canchas, luego de que la Selección de Bolivia lograra su clasificación al repechaje internacional tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, indicó en un primer instante.

"Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, culminó.

Marcelo Martins Selección de Bolivia Óscar Villegas Elminatorias Sudamericanas Elminatorias 2026

