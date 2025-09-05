Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

La advertencia del DT de Paraguay: "Nunca le ganamos a Perú en Lima, queremos tener un mejor ranking FIFA"

Paraguay se ubica en el sexto lugar de las Eliminatorias.
Paraguay se ubica en el sexto lugar de las Eliminatorias. | Fuente: @Albirroja
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Gustavo Alfaro celebró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 y ahora piensa en Perú en el cierre de las Eliminatorias.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay, próximo rival de Perú, celebró su pase al Mundial 2026 tras igualar ante Ecuador. El entrenador Gustavo Alfaro mostró su satisfacción por este logro luego de un año de trabajo con la Albirroja.

“Siento el privilegio de estar una vez más en una Copa del Mundo. Es una dicha estar en una selección distinta en una Copa del Mundo. Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente”, comentó Alfaro.

“Los muchachos la hicieron muy fácil. No hicieron nada extraordinario. Yo vine a agitarlos para que reaccionen porque los frutos están aquí. Lo que no dimensioné es lo que el país podía llegar a agitar. Fue un partido que jugaron seis millones y medio de personas”, agregó.

Perú en la mira

Alfaro, además, indicó que hubo tensión en el encuentro ante Ecuador. "Hubo tensión. Lo más difícil es cerrar, poner el broche para conquistar el objetivo. Se juega un montón de emociones. El rival fue complicado. Me hubiese gustado ganar, pero cuando uno mira el nivel del rival que enfrentamos estamos satisfechos”.

Finalmente, el entrenador argentino de 63 años buscará el triunfo en Lima tras sellar su pase al Mundial.

“Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, culminó.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Paraguay Selección Peruana Videos más Vistos Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA