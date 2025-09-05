La advertencia del DT de Paraguay: "Nunca le ganamos a Perú en Lima, queremos tener un mejor ranking FIFA"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay, próximo rival de Perú, celebró su pase al Mundial 2026 tras igualar ante Ecuador. El entrenador Gustavo Alfaro mostró su satisfacción por este logro luego de un año de trabajo con la Albirroja.

“Siento el privilegio de estar una vez más en una Copa del Mundo. Es una dicha estar en una selección distinta en una Copa del Mundo. Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente”, comentó Alfaro.

“Los muchachos la hicieron muy fácil. No hicieron nada extraordinario. Yo vine a agitarlos para que reaccionen porque los frutos están aquí. Lo que no dimensioné es lo que el país podía llegar a agitar. Fue un partido que jugaron seis millones y medio de personas”, agregó.

Perú en la mira

Alfaro, además, indicó que hubo tensión en el encuentro ante Ecuador. "Hubo tensión. Lo más difícil es cerrar, poner el broche para conquistar el objetivo. Se juega un montón de emociones. El rival fue complicado. Me hubiese gustado ganar, pero cuando uno mira el nivel del rival que enfrentamos estamos satisfechos”.

Finalmente, el entrenador argentino de 63 años buscará el triunfo en Lima tras sellar su pase al Mundial.

“Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, culminó.

