Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal de US Open 2025?

Alcaraz vs. Djokovic: ¿dónde ver EN VIVO la semifinal de US Open 2025?
Alcaraz vs. Djokovic: ¿dónde ver EN VIVO la semifinal de US Open 2025? | Fuente: US Open
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic protagonizarán un partidazo por el pase a la final del Abierto de Estados Unidos 2025. Sigue los detalles AQUÍ.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 de setiembre en la pista central del Arthur Ashe Stadium, en Nueva York (Estados Unidos). El partido corresponde a la sefinal de US Open 2025  y se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y Disney+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Carlos Alcaraz sabe lo que es derrotar a Novak Djokovic en dos finales de Wimbledon, pero la herida del oro olímpico que el serbio le arrebató en París sigue abierta. En las semifinales del US Open, el español tendrá la ocasión para cobrarse su revancha.

Alcaraz y Djokovic se han enfrentado ocho veces, con un balance de cinco victorias para ‘Nole’ y tres para Carlitos. La última fue en enero, en cuartos de final del Abierto de Australia, en pista rápida como Nueva York, con victoria para ‘Djoker’ en cuatro sets.

La anterior había sido la final olímpica de París. Antes, Alcaraz se impuso a Djokovic en dos finales de Wimbledon (2023 y 2024), mientras que el serbio lo derrotó en la final del Masters 1.000 de Cincinnati de 2024.

Alcaraz vs Djokovic: así llegan a las semifinales del US Open 2025

Carlos Alcaraz tiene un paso perfecto en el US Open, sin ceder sets, y en la ronda de cuartos de final venció al checo Jiri Lehecka. Por su lado, Novak Djokovic dejó en el camino al local Taylor Fritz (3-1), número 4 del mundo.

¿Cuándo y dónde juegan Alcaraz vs Djokovic EN VIVO las semifinales del US Open 2025?

El partido por la semifinal de US Open 2025, entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, se llevará a cabo el viernes 5 de setiembre en el Estadio Arthur Ashe, en Nueva York (Estados Unidos).

 ¿A qué hora juegan Alcaraz vs Djokovic EN VIVO las semifinales del US Open 2025?

  • En Perú, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 2:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Nueva York), el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 2:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 2:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 3:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 3:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 4:00 p.m.
  • En México (DF), el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a la 1:00 p.m.
  • En España, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Alcaraz vs Djokovic EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN Disney+ Premium. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

  • En España, el US Open 2025 se verá por Movistar Plus+.
  • En México, el US Open 2025 va por ESPN y Disney+ Premium.
  • En Estados Unidos, el US Open 2025 se verá en ESPN y ESPN+.

Alcaraz vs Djokovic: ¿quién es favorito según las apuestas?

Casa de ApuestasCarlos AlcarazNovak Djokovic
Betano1.303.80
Apuesta Total1.254.00
Te Apuesto1.263.75
DoradoBet1.254.00

  • Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

