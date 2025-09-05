Últimas Noticias
Con Perú vs Paraguay: programación de la fecha 18, horarios, canales de TV y definición del repechaje

Selección Peruana buscará una victoria en casa.
Selección Peruana buscará una victoria en casa.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Selección Peruana jugará su último partido en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas tendrán su cierre el próximo martes con la disputa de la fecha 18, en la cual la Selección Peruana recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. La bicolor quedó sin opciones de clasificar al Mundial 2026.

Argentina se consolida en la cima de la tabla de posiciones con 38 puntos, mientras que la Selección Peruana se ubica en el noveno puesto. ¿Cuál es la programación completa? Te lo contamos a continuación. 

Ahora, la Selección Peruana buscará la victoria cuando reciba al siempre difícil Paraguay, que consiguió su pase al Mundial tras el empate ante Ecuador en la fecha pasada.

Este partido marcará la despedida de un grupo de jugadores de la bicolor en el marco de las Eliminatorias. Además, se puso en duda la continuidad del seleccionador Óscar Ibáñez, que podría dejar su cargo en este final de las Eliminatorias.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

Ecuador vs Argentina

  • 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2.

Chile vs Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2.

Bolivia vs Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU.

Venezuela vs Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1.

Perú vs Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes. 

Eliminatorias 2026 Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Selección de Paraguay

