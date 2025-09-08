Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
La Agenda

Gracias a:

Decisión tomada: Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de Perú finalizado el partido con Paraguay

Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de Perú
Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de Perú | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @TuFPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fuentes de RPP confirmaron que Óscar Ibáñez dirigirá su último partido como técnico de Perú ante Paraguay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se terminó un nuevo ciclo. Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de la Selección Peruana finalizado el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Fuentes de RPP indicaron que la idea inicial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) era extender el contrato del estratega hasta los partidos amistosos de noviembre. Sin embargo, se decidió no continuar con dicha idea.

Por otro lado, se conoció también que para el mes de enero de 2026 se tenga a un técnico A1 para el proceso eliminatorio del Mundial 2030.

Óscar Ibáñez dirigirá su último partido con la Selección ante Paraguay.
Óscar Ibáñez dirigirá su último partido con la Selección ante Paraguay. | Fuente: RPP
Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Óscar Ibáñez aseguró que se iba a quedar hasta noviembre

Luego del partido con Uruguay en Montevideo, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Óscar Ibáñez, informó que había hablado con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, para mantenerse en el primer equipo hasta los amistosos de noviembre.

De hecho, indicó que había aceptado sin ningún problema dicha propuesta. "El presidente nos pidió que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre, le dijimos que sí, obviamente", indicó el exentrenador de Cienciano. 

Es más, Renato Tapia —en representación de algunos jugadores— le había pedido a Lozano que Ibáñez se quede. Y si bien el técnico de Perú no confirmó el trascendido, sí dijo que sentía el apoyo de los jugadores dentro y fuera de las canchas.

"El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección, que son respetuosos con la misma, que tienen la valentía de afrontar cualquier situación, lo demuestran en el campo", dijo en su momento.

De esta manera, Óscar Ibáñez cumple con un corto ciclo en Perú, donde dirigió cinco encuentros (seis ante Paraguay). 


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Óscar Ibáñez Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas video videos Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA