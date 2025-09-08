Decisión tomada: Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de Perú finalizado el partido con Paraguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se terminó un nuevo ciclo. Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de la Selección Peruana finalizado el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Fuentes de RPP indicaron que la idea inicial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) era extender el contrato del estratega hasta los partidos amistosos de noviembre. Sin embargo, se decidió no continuar con dicha idea.

Por otro lado, se conoció también que para el mes de enero de 2026 se tenga a un técnico A1 para el proceso eliminatorio del Mundial 2030.

Óscar Ibáñez dirigirá su último partido con la Selección ante Paraguay. | Fuente: RPP

Óscar Ibáñez aseguró que se iba a quedar hasta noviembre

Luego del partido con Uruguay en Montevideo, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Óscar Ibáñez, informó que había hablado con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, para mantenerse en el primer equipo hasta los amistosos de noviembre.

De hecho, indicó que había aceptado sin ningún problema dicha propuesta. "El presidente nos pidió que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre, le dijimos que sí, obviamente", indicó el exentrenador de Cienciano.

Es más, Renato Tapia —en representación de algunos jugadores— le había pedido a Lozano que Ibáñez se quede. Y si bien el técnico de Perú no confirmó el trascendido, sí dijo que sentía el apoyo de los jugadores dentro y fuera de las canchas.

"El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección, que son respetuosos con la misma, que tienen la valentía de afrontar cualquier situación, lo demuestran en el campo", dijo en su momento.

De esta manera, Óscar Ibáñez cumple con un corto ciclo en Perú, donde dirigió cinco encuentros (seis ante Paraguay).

🔴ℹ️Último: No va más. Fuentes de @RPPNoticias confirmaron que mañana, ante Paraguay, Óscar Ibáñez dirigirá su último partido como DT de la selección peruana. Más información en https://t.co/msQC8lx8DK pic.twitter.com/cVXQxquoU8 — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) September 8, 2025

