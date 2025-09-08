Partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Eliminatorias - Conmebol
6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina - Movistar Eventos, Movistar Play, ECDF, Telefe
6:30 p.m. | Chile vs Uruguay - Movistar Eventos, Movistar Play, Chilevisión, AUF TV
6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil - Movistar Deportes YouTube, Latina, SporTV, Globo, Tigo Sports
6:30 p.m. | Perú vs Paraguay - Movistar Deportes- ATV, América, GEN
6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia - GOLPERU, Movistar Play
Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA
11:00 a.m. | Azerbaiyán vs Ucrania - ESPN 2, Disney+
11:00 a.m. | Armenia vs Irlanda - Disney+
1:45 p.m. | Francia vs Islandia - Disney+
1:45 p.m. | Bosnia vs Austria - Disney+
1:45 p.m. | Noruega vs Moldavia - Disney+
1:45 p.m. | Serbia vs Inglaterra - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Hungría vs Portugal - Disney+
1:45 p.m. | Chipre vs Rumania - Disney+
1:45 p.m. | Albania vs Letonia - Disney+
Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf
7:00 p.m. | Jamaica vs Trinidad y Tobago - Concacaf YouTube, Concacaf GO
7:00 p.m. | Curazao vs Bermudas - Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Costa Rica vs Haití - Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Honduras vs Nicaragua - Concacaf YouTube, Concacaf GO
Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF
8:00 a.m. | Tanzania vs Niger - FIFA+
8:00 a.m. | Zimbabue vs Ruanda - FIFA+
8:00 a.m. | Sierra Leona vs Etiopía - FIFA+
8:00 a.m. | Kenia vs Seychelles - FIFA+
8:00 a.m. | Namibia vs Santo Tomé - FIFA+
11:00 a.m. | Burkina Faso vs Egipto - FIFA+
11:00 a.m. | Cabo Verde vs Camerún - FIFA+
11:00 a.m. | RD Congo vs Senegal - FIFA+
11:00 a.m. | Sudáfrica vs Nigeria - FIFA+
11:00 a.m. | Togo vs Sudán - FIFA+
2:00 p.m. | Angola vs Mauricio - FIFA+
2:00 p.m. | Gabón vs Costa de Marfil - FIFA+
2:00 p.m. | Mauritania vs Sudán del Sur - FIFA+
2:00 p.m. | Benin vs Lesoto - FIFA+
2:00 p.m. | Gambia vs Burundi - FIFA+