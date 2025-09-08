Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
La Agenda

Gracias a:

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @TuFPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 9 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Eliminatorias - Conmebol

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina - Movistar Eventos, Movistar Play, ECDF, Telefe
6:30 p.m. | Chile vs Uruguay - Movistar Eventos, Movistar Play, Chilevisión, AUF TV
6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil - Movistar Deportes YouTube, Latina, SporTV, Globo, Tigo Sports
6:30 p.m. | Perú vs Paraguay - Movistar Deportes- ATV, América, GEN
6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia - GOLPERU, Movistar Play

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

11:00 a.m. | Azerbaiyán vs Ucrania - ESPN 2, Disney+
11:00 a.m. | Armenia vs Irlanda - Disney+
1:45 p.m. | Francia vs Islandia - Disney+
1:45 p.m. | Bosnia vs Austria - Disney+
1:45 p.m. | Noruega vs Moldavia - Disney+
1:45 p.m. | Serbia vs Inglaterra - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Hungría vs Portugal - Disney+
1:45 p.m. | Chipre vs Rumania - Disney+
1:45 p.m. | Albania vs Letonia - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

7:00 p.m. | Jamaica vs Trinidad y Tobago - Concacaf YouTube, Concacaf GO
7:00 p.m. | Curazao vs Bermudas - Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Costa Rica vs Haití - Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Honduras vs Nicaragua - Concacaf YouTube, Concacaf GO

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

8:00 a.m. | Tanzania vs Niger - FIFA+
8:00 a.m. | Zimbabue vs Ruanda - FIFA+
8:00 a.m. | Sierra Leona vs Etiopía - FIFA+
8:00 a.m. | Kenia vs Seychelles - FIFA+
8:00 a.m. | Namibia vs Santo Tomé - FIFA+
11:00 a.m. | Burkina Faso vs Egipto - FIFA+
11:00 a.m. | Cabo Verde vs Camerún - FIFA+
11:00 a.m. | RD Congo vs Senegal - FIFA+
11:00 a.m. | Sudáfrica vs Nigeria - FIFA+
11:00 a.m. | Togo vs Sudán - FIFA+
2:00 p.m. | Angola vs Mauricio - FIFA+
2:00 p.m. | Gabón vs Costa de Marfil - FIFA+
2:00 p.m. | Mauritania vs Sudán del Sur - FIFA+
2:00 p.m. | Benin vs Lesoto - FIFA+
2:00 p.m. | Gambia vs Burundi - FIFA+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias CAF Eliminatorias UEFA fútbol en vivo partidos de hoy

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA