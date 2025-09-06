Perú vs. Paraguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias 2026?

Revisa los detalles del partido que sostendrán Perú y Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias.

Tras la dura derrota ante Uruguay, la Selección Peruana jugará ante Paraguay su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas. La bicolor jugará en Lima ante una afición que lamenta una nueva eliminación rumbo a la cita mundialista.

Los dirigidos por Óscar Ibáñez deben mejorar en su juego si anhelan quedarse con los tres puntos contra una Paraguay, que tras el empate ante Ecuador, logró su boleto al Mundial.

Andy Polo y Carlos Zambrano jugarían desde el vamos en el once de Perú.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Paraguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú contra el seleccionado de Paraguay está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 43 086 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Bolivia , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Brasil , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Colombia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Chile, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Argentina, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 5:30 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En España, el partido Ecuador vs Argentinacomienza a la 01:30 a. m. (miércoles)

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Paraguay será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), América TV (canal 4) y ATV (canal 9). También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

El partido por las Eliminatorias 2026 podrá verse vía streaming en Perú a través de Movistar Play.

Perú vs. Paraguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Andy Polo, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Lucas Romero; Blas Riveros, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Perú vs. Paraguay: ¿cuánto pagan las apuestas por el triunfo de la Bicolor?

Casa de Apuestas PERÚ EMPATE PARAGUAY Betano 3.45 3.10 3.70 Apuesta Total 2.22 3.00 3.75 Doradobet 2.22 3.10 3.66 Te Apuesto 3.38 2.80 2.52

Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.