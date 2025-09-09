¡Infracción de Andrey Santos sobre Moisés Paniagua! El árbitro marca tiro libre.
Saque de meta para Bolivia, lo realiza Carlos Lampe.
⏱️ 12' - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!— La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025
¡JOSEF MARTÍNEEEEEEEEZ!
Venezuela 2-1 Colombia#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Tm0zkcL6eD
La 'vinotinto' se impone en la cancha en medio del aliento de sus hinchas.
Venezuela no dejó despertar a Colombia y nuevamente volvió a ponerse adelante en el marcador.
¡Golllll de Venezuela! Josef Martínez
Partidazo en el Estadio Monumental de Marutín.
¡Golllll de Colombia! Anota Yerry Mina
¡Golllllll de Venezuela! Telasco Segovia
Buenas tardes amigos de RPP, esta jornada nos reencontramos con el choque entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias.
