1
Venezuela
VS.
0
Colombia
Último momento -

Venezuela vs Colombia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido por última fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026

Venezuela vs Colombia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido por última fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026

La Seleccion de Venezuela busca un triunfo sobre Colombia en el Estadio Monumental de Maturín en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
25’

¡Infracción de Andrey Santos sobre Moisés Paniagua! El árbitro marca tiro libre.

24’

Saque de meta para Bolivia, lo realiza Carlos Lampe.

17’

La 'vinotinto' se impone en la cancha en medio del aliento de sus hinchas.

14’

Venezuela no dejó despertar a Colombia y nuevamente volvió a ponerse adelante en el marcador. 

12’

¡Golllll de Venezuela! Josef Martínez

11’

Partidazo en el Estadio Monumental de Marutín.

10’

¡Golllll de Colombia! Anota Yerry Mina

3’

¡Golllllll de Venezuela! Telasco Segovia

Buenas tardes amigos de RPP, esta jornada nos reencontramos con el choque entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias.

Tags

Selección de Venezuela Selección de Colombia Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

