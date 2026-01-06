¿Qué se sabe del sorteo de la Liga 1 2026? Todo sobre la fecha para definir el fixture del Torneo Apertura y Clausura

Regresa el fútbol peruano. La Liga 1 2026 está a la vuelta de la esquina y esta semana se llevará a cabo el esperado sorteo del fixture del campeonato, que tiene como tricampeón a Universitario de Deportes.

Tras la Asamblea de clubes, se determinó que el sorteo del campeonato será este viernes 9 de enero en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en San Luis.

En esa misma jornada se anunciará la premiación de Mejor Jugador, Mejor Entrenador, Mejor Arquero, Mejor Revelación y Mejor Gol de la temporada pasada.

Hay que indicar, que todos los acuerdos de la Asamblea de clubes deben ser aprobados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

