¡Vamos, 'Pipo'! Felipe Chávez marcó su primer gol con el equipo principal del Bayern Munich (VIDEO)

El mediocampista Felipe Chávez arrancó de gran manera el 2026 buscando tener un espacio en la plantilla principal del Bayern Munich. En el primer encuentro de los ‘bávaros’ en el año, el peruano se hizo presente con un gol y una asistencia para brillar en el duelo contra el RB Salzburgo.

Este martes, por un amistoso contra el austríaco RB Salzburgo antes de la reanudación oficial de la temporada, el Bayern Munich volvió a los campos de juego tras los días de descanso.

Vincent Kompany, entrenador del líder de la Bundesliga, consideró a Felipe Chávez en la convocatoria para este encuentro y el peruano respondió contribuyendo de forma directa con dos goles.

El primer gol de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Munich | Fuente: Bayern Munich

Primer gol de Felipe Chávez en Bayern Munich

Kompany arrancó utilizando su once estelar, llegando al descanso con la ventaja de 1-0 por el tanto de Hiorki Ito.

Para el segundo tiempo, el entrenador cambió por completo el equipo y entre los once ingresantes decidió enviar al campo al peruano Felipe Chávez, quien se posicionó como mediapunta.

Con la 38 en la espalda, ‘Pipo’ de inmediato tomó protagonismo en el plan ofensivo del Bayern Munich y a los 71’ logró filtrar por el centro del área un pase para que Lennart Karl coloque el segundo tanto de la contienda.

La asistencia de Felipe Chávez tuvo como premio siguiente su primer gol con el equipo principal de los ‘bávaros’.

A los 75’, con un ataque que arrancó desde la izquierda, Chávez descargó el balón y luego fue acompañando la jugada apareciendo en el área chica para lanzarse y empujar el esférico tras el centro de Karl.

¿Quién es Felipe Chávez?

Felipe Chávez es un futbolista germano-peruano que nació en la ciudad de Augsburgo, en abril del 2007. Su madre es alemana y su padre tiene nacionalidad peruana, lo que le brinda la opción de jugar por la Selección Peruana.

En 2019, llegó a la academia juvenil del Bayern Munich y tres años después fue citado a la Sub-15 de Alemania. No obstante, posteriormente eligió representar a Perú en el Sudamericano Sub-17 que se realizó en 2023.

Después de no ser considerado por 'Chemo' del Solar para afrontar el Sudamericano Sub-20 del 2025, ese mismo año 'Pipo' logró estrenarse con la Selección Peruana a nivel absoluto. En octubre pasado, bajo la dirección de Manuel Barreto, ingresó en el amistoso con Chile.