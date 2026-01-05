Últimas Noticias
Premier League: Nottingham Forest quiere romper su racha negativa y ganar frente a West Ham United

Nottingham Forest quiere romper su racha negativa y ganar frente a West Ham United
Nottingham Forest quiere romper su racha negativa y ganar frente a West Ham United
Nottingham Forest se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Tony Harrington.

Mañana desde las 15:00 horas, West Ham United recibirá a Nottingham Forest en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Nottingham Forest

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Wolverhampton. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó derrotado 1 a 3 ante Aston Villa. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 8.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y West Ham United se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 12 PP).

Tony Harrington es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4820153226
2Manchester City4220133426
3Aston Villa422013349
17Nottingham Forest18205312-14
18West Ham United14203512-20

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
West Ham United Nottingham Forest Premier League

