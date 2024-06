Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO: partidazo por la fecha 2 del grupo C de la Eurocopa 2024 en Fráncfort

Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO: se enfrentan este miércoles en el Frankfurt Arena, en Fráncfort (Alemania). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo C de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Los ingleses buscan asegurar su presencia en octavos de final y recuperar el brillo que no mostraron en su estreno, pese a gozar de un equipo plagado de estrellas con Jude Bellingham a la cabeza, mientras Dinamarca espera sorprender a su rival y encauzar su rumbo tras el gris empate del debut para no meterse en problemas.

Inglaterra llegó a la Eurocopa dentro del primer escalón de favoritos y conscientes de podría ser la última oportunidad para el proyecto encabezado por Gareth Southgate. Y el debut ante Serbia se presuponía perfecto para dar un primer paso positivo y llenar la mochila de confianza.

La finalista en la última edición en 2021 superó a los balcánicos como era de esperar, pero lo hizo con su versión menos brillante y sí más resiliente. Jude Bellingham, que apunta a ser el faro de esta generación en el torneo, fue el autor del único gol de un partido en el que los ingleses no convencieron.

Enfrente estará una Dinamarca que debutó en la EURO ante Eslovenia consciente de que un triunfo valía oro en este Grupo C. Y así lo confirmó su gran inicio en el encuentro, adelantándose rápido con tanto de Christian Eriksen 1.100 días después de su paro cardiaco en la anterior edición. Aunque la sonrisa danesa no fue eterna, y en la recta final empató Janza para los eslovenos, frenando la ambición de los escandinavos.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs Dinamarca EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra vs. Dinamarca está programado para el jueves 20 de junio, en el Frankfurt Arena (Fráncfort), estadio en el que hace de local el Eintracht Frankfurt y que tiene capacidad para 58 000 espectadores

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO, por la Eurocopa 2024 en Sudamérica?

En Perú , el partido Inglaterra vs. Dinamarca comenzó a las 11:00 a.m.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO por la Eurocopa 2024 en España y Europa?

En España , el partido Inglaterra vs. Dinamarca comienza a las 6:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO, por la Eurocopa 2024 en México y Estados Unidos?

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO por la Eurocopa 2024?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX. En Centroamérica el certamen va por ESPN y STAR Plus.

El partido EN VIVO se verá en España a través de RTVE, canal de señal abierta. En Francia va por M6 y TF1, en Italia por RAI y en Sky Italia, mientras que en Portugal por RTP, SIC, y SporTV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Inglaterra vs Dinamarca: alineaciones posibles

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund y Wind.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

