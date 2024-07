Cristiano Ronaldo tras pasar del llanto a la alegría de la clasificación: "Es lo que te da el fútbol, es inexplicable"

La palabra de 'CR7'. Cristiano Ronaldo repasó su "tristeza inicial" después de fallar en el Portugal frente a Eslovenia un penal en la prórroga que provocó sus lágrimas, transformadas en risas después y "en alegría al final" cuando alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 gracias a tres paradas de su portero Diogo Costa en la tanda definitiva.

"Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable", fue lo que expresó Cristiano Ronaldo, el número 7 de la Selección de Portugal, a la prensa internacional en la ciudad de Frankfurt.

Asimismo, en declaraciones a Sport TV, Cristiano agregó que "podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penal, y cuando más lo necesitaba, Oblak apareció".



RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Cristiano Ronaldo, de la tristeza a la alegría

Momentos inexplicáveis. Vamos dar tudo! Obrigado, 🇵🇹 pic.twitter.com/DoYEq1gPqp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 1, 2024

Posteriormente, el cinco veces ganador del Balón de Oro y una Eurocopa (en 2016) dio cuenta de su felicidad porque al final lograron ganar.

"Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas", añadió.

Luego, Cristiano Ronaldo, en palabras para la Televisión Alemana, indicó que "así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté".

Otro de los que habló en la tienda lusa que dirige el DT Roberto Martínez fue Diogo Costa, portero y héroe el atajar tres penales frente a los eslovenos.

La gran figura en la Portugal de Cristiano Ronaldo

Este es probablemente el mejor partido de mi vida, quizá el partido en el que fui más útil", afirmó el guardameta, que fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Sobre su actuación en las penas máximas, aseguró que siguió su instinto, lo que sentía y que por lo que estaba más feliz es por poder haber ayudado a su equipo. "Me dejé llevar por mi instinto. Por supuesto analizamos a los lanzadores de penales, pero los jugadores cambian su forma de tirar. Pero me dejé llevar por mi instinto. Eso es lo que sentí y estoy muy, muy contento", remarcó. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué son las tres olas de la muerte tras un sismo de gran magnitud?

A raíz del sismo registrado en Arequipa, el doctor Elmer Huerta nos explica cuáles son las olas de la muerte tras una temblor de gran magnitud.