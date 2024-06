Croacia vs. Albania EN VIVO: se enfrentan por la fecha 2 del grupo B de la Eurocopa 2024 en Hamburgo

Croacia vs. Albania EN VIVO: se enfrentan este miércoles en el Volksparkstadion Hamburg, en Hamburgo (Alemania). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo B de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Croacia tenía muchas esperanzas puestas en su partido por la primera jornada contra España, pero no fue rival para el equipo de Luis de la Fuente en Berlín, y encajó su tercera derrota (3-0) en sus últimos 13 partidos de la fase de grupos de la Eurocopa.

El seleccionador Zlatko Dalić no pierde de vista la importancia de su siguiente presentación en el grupo, y afirma que su equipo "tiene que ganar" en el Volksparkstadion para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria por tercer torneo consecutivo. La mejoría en la segunda parte contra España le brinda esperanzas al cuadro de Croacia.

Por su parte, Albania tuvo unos primeros instantes de ensueño contra Italia, marcando el gol más rápido de la historia de la EURO, antes de sucumbir finalmente a un 2-1 en contra.

Sylvinho y sus pupilos sacaron muchas conclusiones positivas del choque contra la vigente campeona, pero ahora que España llega a Düsseldorf en la tercera jornada, el exdefensa del Arsenal y del Barcelona habrá señalado este choque conta la Croacia de Luka Modric como una cita ineludible. Si salen como lo hicieron en Dortmund, puede que tengan alguna posibilidad de sumar.

Mateo Kovacic disputa su tercera Eurocopa con CroaciaFuente: AFP

¿Cuándo y dónde juegan Croacia vs. Albania EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido entre Croacia vs. Albania se llevará a cabo el miércoles 19 de junio en el Volksparkstadion Hamburg, de la ciudad de Hamburgo (Alemania). Este recinto tiene una capacidad para 57 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Croacia vs. Albania EN DIRECTO por Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m. En Ecuador, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 9:00 a.m.

En Uruguay, el partido Hungría vs Suiza comienza a las 10:00 a.m.

¿Dónde ver el Croacia vs Albania EN DIRECTO en Sudamérica?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX. En Centroamérica el certamen va por ESPN y STAR Plus.

¿Dónde ver el Croacia vs Albania EN DIRECTO en España y Europa?

El partido EN VIVO se verá en España a través de RTVE, canal de señal abierta. En Francia va por M6 y TF1, en Italia por RAI y en Sky Italia, mientras que en Portugal por RTP, SIC, y SporTV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

The fastest goal in EURO history!



Nedim Bajrami 🇦🇱⚽️#EURO2024 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024

Croacia vs Albania: alineaciones posibles

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Šutalo, Josko Gvardiol, Sosa; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Pašalić, Majer, Andrej Kramarić; Bruno Petković.

Albania: Strakosha; Balliu, Ismjali, Gjimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Hoxha, Asani, Broja

Croacia vs Albania: últimos resultados

El partido por el grupo B de la Eurocopa 2024 será el primer enfrentamiento entre estas selecciones en la historia.