Delantero de Hungría responde tras recibir burlas sobre su físico: "No puedo cambiar mi genética"

La Selección de Hungría empezó la Eurocopa 2024 con el pie izquierdo. En su primer partido por la Fase de Grupos, cayó 3-1 ante Suiza; sin embargo, esa no fue la única mala noticia del cotejo.

En el minuto 79, el técnico que dirige a Hungría, Marco Rossi, puso en el campo a Martin Ádám, un portentoso delantero de 1.91 metros y 86 kilos que, desde un principio, llamó la atención de los fanáticos, pero para mal. Y que en las redes sociales se hicieron virales diversos memes burlándose de su aspecto, situación que fue criticada.

Lejos de quedarse callado, el futbolista del Ulsan Hyundai F. C. de Corea del Sur salió al frente y respondió a sus críticos. En conferencia de prensa, dijo que le llegaron los memes y que no puede hacer nada porque es su físico. Además, indicó que lo suele tomar humor y reírse de ellos.

"Por supuesto que me llegaron memes. Obviamente, no tenía ese tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética", indicó en un primer momento.

"Normalmente, me suelo reír de los memes sobre mi cuerpo. Nací así, es la forma que tengo", complementó.

"Por supuesto que me llegaron memes. Normalmente me rio de ellos. Nací así. Este es mi cuerpo. No puedo cambiarlo. Es mi genética. Es todo lo que puedo decir".



🗣️ Martin Ádám, delantero de Hungría 🇭🇺 pic.twitter.com/sCRLDfJEIV — VarskySports (@VarskySports) June 16, 2024

Hungría perdió en su debut en la Eurocopa

Un gol anotado por Kwadwo Duah, a los doce minutos, y otro de Michel Aebischer, al borde del descanso, plasmaron la superioridad de Suiza ante Hungría, que reaccionó en la segunda parte con un tanto de Barnabás Varga, en el encuentro que completó la primera jornada del Grupo A de la Eurocopa 2024.

El tanto del jugador del Ludogorets necesitó de la ratificación del VAR. Un centro entre los centrales de Michel Aebischer fue aprovechado por Duah, que batió a Peter Gulacsi en su salida.

La mejor ocasión de Hungría fue en el minuto 40 en un cabezazo de Willi Orban, pero cinco más tarde, Aebischer, desde el borde del área, anotó el segundo de Suiza. Acortó las distancias en la segunda parte Barnabás Varga, pero en el añadido Breel Embolo, en un contraataque, sentenció el choque y dio la primera victoria a Suiza.