¿Por qué Kylian Mbappé jugó sin máscara en el partido ante España por la Eurocopa 2024?

Kylian Mbappé saltó a la cancha sin la máscara protectora que había estado usando desde que sufrió una lesión en la nariz durante el primer partido de la Eurocopa 2024.

En conferencia de prensa, Didier Deschamps se refirió a la decisión del delantero, la cual —según comentó— fue aprobada por el cuerpo médico de la selección.

"No era fácil realmente. Le restringía la visión y eso lo tenía en contra. El cuerpo médico nos dijo que se sentía cómodo para jugar sin la máscara y así ha sido", indicó el entrenador.

Luego, el propio jugador confirmó la noticia. Aseguró que le molestaba usar la protección porque no podía ver bien y que no se arrepiente de haber jugado sin máscara.

"Estaba cansado de jugar con una máscara, no podía ver bien. Hablé con el médico que me dijo que tomara la decisión como un hombre. No me arrepiento", complemento.

Deschamps sobre el partido con España y su futuro

El estratega francés, por otro lado, se refirió a su futuro con el equipo 'galo'. "Acabo de perder una semifinal (...) Conocen la situación, saben lo que piensa mi presidente y, tal vez, no tendrían que haber hecho esa pregunta, sobre todo en estos momentos", indicó mortificado el entrenador.

Por último, habló sobre el desempeño de su selección ante España. "Es un poco de todo. La falta de eficiencia de cara a la puerta radica un poco en que no logramos tirar entre los tres palos", dijo en un inicio.

"Depende de mis jugadores un poco y eso puede crear un poco de bloqueo mental. Hay que estar relajado para tirar a puerta bien y eso ha podido pasar. Pero hemos llegado a la semifinal y hoy hemos marcado gracias a Kolo Muani, pero no hemos tenido la eficacia que queríamos. Hemos tenido bastantes ocasiones y a veces ha sido también cosa del portero", finalizó Deschamps.