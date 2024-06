Atados de manos: Real Madrid y la razón por la que no puede intervenir en la lesión de Kylian Mbappé

Las alarmas se encendieron en Real Madrid tras la lesión de Kilyan Mbappé en el partido de Francia vs. Austria por la Eurocopa 2024. La forma aparatosa en la que se rompía la nariz del delantero hizo temer lo peor al club español.

Finalmente, los médicos de la Selección de Francia y el propio jugador pactaron no intervenir quirúrgicamente, pero el problema es que los galenos del Real Madrid no pueden intervenir en el asunto, ni siquiera de forma consultiva, informó el diario AS de España.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"Mbappé todavía es futbolista del PSG hasta el 30 de junio y, además, está bajo la soberanía de la Federación Francesa y hasta que acabe la Eurocopa ahí no puede decir nada la entidad blanca aunque evidentemente tenga su opinión", detalló el medio español.

“Lógicamente nos preocupa la evolución de la fractura de Kylian, pero hasta el 1 de julio no es jugador nuestro de forma oficial y estando en la Eurocopa es normal que Francia piense en sus intereses y no en los del Madrid. Estamos atados de pies y manos hasta entonces”, dijo a AS una fuente de Real Madrid.

De hecho, el Real Madrid tiene un estudio muy modernizado de las máscaras en casos de fracturas en el rostro, como la que utilizó con Rüdiger hace dos temporadas.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

El nuevo club de Kilyan Mbappé esperará a que termine la participación de Francia en la Eurocopa 2024 y después se sentará con el delantero para decidir qué hacer. Primero está su presentación en el Bernabéu, prevista para el 15 o 16 de julio, y después determinar si conviene operar ahora o al término de la próxima temporada.