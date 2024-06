Georgia vs. República Checa EN VIVO: se enfrentan por la fecha 2 del grupo F de la Eurocopa 2024

Georgia vs. República Checa EN VIVO: se enfrentan este sábado 22 de junio en el Volksparkstadion Hamburg, en Hamburgo (Alemania). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo F de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La temperatura aumenta cuando Georgia, debutante en la Eurocopa, se enfrenta a una selección checa con una rica herencia en esta competición.

Ambos equipos perdieron sus primeros partidos de forma dramática: los checos encajaron en el tiempo añadido en una derrota por 2-1 ante Portugal, mientras que Georgia acertó dos veces en la portería en los últimos compases antes de que Turquía se escapara para completar el marcador de 3-1, con la joya del Real Madrid Arda Güler como autor de uno de los goles con espectacular disparo.

Otra derrota podría acabar con las esperanzas de cualquiera de los dos equipos y solo podrían depender de los restantes resultados para tentar ser uno de los mejores terceros en la última jornada.

¿Cuándo y dónde juegan Georgia vs República Checa EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido entre Georgia vs. República Checa se llevará a cabo el sábado 22 de junio en el Volksparkstadion Hamburg, de la ciudad de Hamburgo (Alemania). Este recinto tiene una capacidad para 57 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Georgia vs República Checa EN VIVO por la Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Georgia vs. República Checa comienza a las 8:00 a.m.

¿Dónde ver Georgia vs República Checa EN VIVO y EN DIRECTO por la Eurocopa 2024?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Dónde ver Georgia vs República Checa online vía streaming?

En Perú, los hinchas de la Eurocopa 2024 podrán disfrutar del torneo a través de diversas opciones. Para los que prefieren el streaming, los partidos estarán disponibles en STAR Plus (STAR+) hasta el 30 de junio, y desde el 1 de julio, Disney Plus (Disney+) tendrá las transmisiones en su plataforma, permitiendo seguir el torneo completo desde dispositivos móviles.

Georgia vs República Checa: alineaciones posibles

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia; Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze

República Checa: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Barák, Souček, Provod, Douděra; Chytil, Schick

Georgia vs República Checa: ¿Qué resultados necesitan para no quedar eliminados de Eurocopa 2024?

Georgia y República Checa perdieron en sus respectivos partidos de estreno en la Eurocopa 2024, por lo que necesitan de triunfos para mejorar sus posiciones en la tabla del grupo F, donde en la misma jornada se medirán Portugal vs. Turquía.

Eso sí, el equipo perdedor ya no podrá alcanzar el segundo lugar si en el otro juego del grupo se produce un empate, por lo que sus opciones pasarían únicamente por convertirse en uno de los mejores terceros para llegar a los octavos de final.