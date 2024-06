Llamó a su federación para disputar la Copa Africana, pero terminó jugando la Eurocopa: ¿quién es Michael Folorunsho?

En los últimos años, las selecciones nacionales vienen trabajando —día y noche— para encontrar y captar jugadores que puedan ser convocables. En Perú, existen dos casos conocidos: Gianluca Lapadula y Oliver Sonne. En ambos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con ellos y con su entorno para convencerlos de jugar por la Bicolor y ahora disputarán la Copa América 2024. Pero, ¿se puede dar al revés? Es decir, ¿el jugador puede llamar para pedir ser convocado? Esta es la historia de Michael Folorunsho, futbolista nigeriano que disputará la Eurocopa.

Michael Folorunsho: De tercera división a querer jugar la Copa Africana y disputar la Euro

Folorunsho empezó su carrera en las divisiones inferiores de Lazio. Tuvo un espectacular rendimiento, tanto es así que salió en lista en algunos partidos del primer equipo. Sin embargo, la alegría duró muy poco.

En el 2017, es transferido a Virtus Francavilla de la Serie C (Tercera División), equipo donde estuvo dos temporadas. Luego dio el gran salto a Nápoli, pero volvió a ser prestado, esta vez al Bari, también de la Serie C.

"Creía que ya había llegado, pero me di cuenta de que estaba viviendo en las nubes. No estaba preparado para dar el salto y me encontré un mundo completamente distinto en la Serie C", indicó el volante de 26 años.

Luego, pasó por varios equipos, siempre prestado. Así, entre el 2020 y 2022, jugó en Regina, Pordenone, Regina, otra vez; Bari, nuevamente, hasta llegar a Hellas Verona, donde cambió su vida.

En la temporada pasada, disputó 34 partidos y anotó cinco goles. Además, jugó en varias posiciones, lo que le hizo pensar que podía disputar la Copa Africana de Naciones con Nigeria. Pero eso no ocurrió.

"Quería disputar la Copa Africana. Le escribí al técnico (José Peseiro), pero no contestó. Al fin me contacté por teléfono y me prometió que me llamaría, pero los días pasaron y no lo hizo", confesó para una entrevista en OwnGoalNigeria.

Sin embargo, tres meses después, recibió el llamado, esta vez, del técnico de la Selección de Italia. Así, fue convocado por primera vez por la Azzurri para los amistosos de marzo y, de manera increíble, se quedó en la nómina de convocados para la Euro. De hecho, su primer partido oficial fue ante Albania.

“Para mí era inconcebible pensar que iba a estar aquí hace unos meses y jugar a una Eurocopa. Siempre me he centrado en el trabajo, nunca he dejado de soñar y eso es lo que me impulsa. Hay que seguir trabajando para mantenerse, no basta solo con llegar aquí”, declaró el jugador previo al partido con España.