En tiempo récord: cuatro minutos después del empate, Dani Olmo pone el 2-1 para España [VIDEO]

Dani Olmo, tras una excelente jugada dentro del área, puso el 2-1 España sobre Francia en las semis de la Eurcopa.

Jugada magistral y golazo. Dani Olmo marcó el 2-1 de España por las semifinales de la Eurocopa 2024. Cuatro minutos antes, Lamine Yamal había colocado el empate para su selección.

El partido empezó con todo. Apenas a los 8 minutos, Randal Kolo Muani puso adelante a su selección tras un centro perfecto de Kylian Mbappé. Pero, España respondió rápido.

A los 21', Lamine Yamal tomó el balón en tres cuartos de cancha, engancho hacia su pierna izquierda y lanzó un potente disparo que sorprendió Mike Maignan.

Cuatro minutos más tarde, La Roja volvió a pegar. Jesús Navas lanzó un centro al corazón del área, pero fue despejado por uno de los centrales. La pelota le quedó a Dani Olmo, quien amagó disparar de primera y se acomodó para su pierna derecha, lanzando un fuerte remate que pegó en Jules Kounde.

En un inicio, se había dado autogol de Francia, pero la UEFA -minutos después- le dio el gol al español.

España vs. Francia: alineaciones confirmadas del partido por Eurocopa

España: Unai Simon; Jesús Navas, Nacho Fernández, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams, Álvaro Morata ©.

Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouameni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé ©.

PREVIA

Sigue HOY, EN DIRECTO España vs Francia EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de julio por las semifinales de la Eurocopa 2024. El encuentro se disputará en el Allianz Arena de la ciudad de Munich y será transmitido EN DIRECTO por ESPN. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Además, no te pierdas el minuto a minuto por RPP.pe.