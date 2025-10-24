Últimas Noticias
Al Nassr vs Al Hazm con Cristiano Ronaldo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de Liga de Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo con Sadio Mané e Íñigo Martínez.
Cristiano Ronaldo con Sadio Mané e Íñigo Martínez. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El equipo de Cristiano Ronaldo buscará su sexta victoria consecutiva en la Liga de Arabia Saudita.

Con Cristiano Ronaldo en el problale once titular, Al Nassr visitará a Al Hazm por la fecha 6 de la Liga de Arabia Saudita. La estrella mundial volvería a su equipo luego de ausentarse el choque contra Goa.

Al Nassr vs Al Hazm: ¿Cómo llega el equipo de Cristiano Ronaldo a la fecha 6 de la Liga de Arabia Saudita?

Al Nassr venció 2-1 a Goa por la fase de grupos de la Copa AFC, mientras Al Hazm derrotó 2-1 a Al-Okhdood.

¿Cuándo y dónde juegan Al Nassr vs Al Hazm en vivo por la fecha 6 de la Liga de Arabia Saudita?

El partido Al Nassr vs Al Khaleej se disputará este sábado 25 de octubre en el King Abdullah Sport City Stadium en la ciudad de Buraydah, Arabia Saudita. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Hazm en vivo por la Liga de Arabia Saudita?

En Perú, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las11:00 a.m.

En Colombia, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 3:00 p,m.

En Brasil, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Al Nassr vs Al Khaleej comienza a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs Al Hazm: Alineaciones posibles

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Al Hazm: Bruno Varela; Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel, Al-Harbi; Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali, Elias Mokwana; Omar Al Soma.

Al Nassr vs Al Hazm: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo Al Nassr Liga de Arabia Saudita

