¡Que locura del 'Bicho'! El infernal golazo de Cristiano Ronaldo en la goleda de Al Nassr [VIDEO]

João Félix fue la figura, pero todos los reflectores los acaparó Cristiano Ronaldo con un impresionante gol que le permite llegar a los 949 en su carrera profesional y mantiene el paso perfecto de Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.

Unos días después de registrar el récord de máximo anotador de las eliminatorias mundialistas al marcarle con Portugal a Hungría, Cristiano Ronaldo cargó con el ‘7’ y la cinta de capitán de Al Nassr, maravillando con un fantástico remante que le permitió resarcirse de un penal errado.

Con el marcador 1-1, ‘CR7’ realizó un recorte de la izquierda hacia el centro y envió un potente disparo de derecha desde fuera del área, enviando la pelota a un rincón del arco a pesar del esfuerzo del guardameta rival.

Golazo de Cristiano Ronaldo, el quinto para él en la Saudi Pro League, de la que ha sido el máximo artillero en las pasadas ediciones. Así, suma ya 949 en su carrera y continúa firme al objetivo personal de las 1 000 dianas.

Al Nassr, líder en Arabia Saudita

Con esta victoria de 5-1 sobre Al Fateh en condición de local, el Al-Nassr sigue como el líder de la liga saudí con pleno de 15 puntos, cuatro más que el Al-Hilal, segundo con 11.

Un gol de João Félix a pase de Sadio Mané en el minuto 13 dio ventaja a los locales, que se marcharon por delante al descanso.

Tras la reanudación, el argelino Sofiane Bendebka conseguía la igualada en el minuto 54 y ponía el 1-1 en el marcador. Cinco minutos después, el Al-Nassr dispuso de un penal que, como casi siempre, fue ejecutado por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Amin Al Bukhari, portero del Al Fateh, realizó una espectacular estirada para privar en ese momento al portugués de un gol más en su cuenta y de la victoria momentánea de su equipo.

Con el golazo de Cristiano y nuevamente por delante, el Al-Nassr desataría diez minutos extraordinarios, marcando tres goles, con dos de João Félix (68') (79') para certificar su 'hat-trick' y con el francés Kingsley Coman redondeando la fiesta (75').

Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo ante Al Fateh | Fuente: X: @thmanyahsports

Cristiano, inacabable con el gol

Cristiano Ronaldo, de 40 años, alcanza ya los 33 goles en lo que va del 2025 entre todas las competiciones. El portugués atraviesa por una etapa fantástica con su club y selección antes del que posiblemente sea el gran y último reto de su carrera, el Mundial 2026.

Portugal certificará su clasificación en noviembre y Cristiano quiere el único título que le hace falta en su carrera.