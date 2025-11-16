Alemania vs Eslovaquia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de las Eliminatorias 2026?

Alemania vs Eslovaquia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 6 de las Eliminatorias Europeas.

Alemania vs Eslovaquia EN VIVO: se enfrentan este lunes 17 de noviembre por la fecha 6 del grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig, desde las 2:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alemania vs Eslovaquia: ¿qué necesitan los teutones para clasificar al Mundial 2026?



Alemania tiene la primera opción de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Y si bien tiene el mismo puntaje que su rival, un empate lo pone en el Mundial 2026 gracias a la diferencia de goles.

¿Cuándo y dónde juegan Alemania vs Eslovaquia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido entre Alemania vs Eslovaquia se disputará este lunes 17 de noviembre en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig. El recinto tiene capacidad para 47 800 espectadores.

¿A qué hora juegan Alemania vs Eslovaquia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



En Perú , el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 2:45 p.m.

, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 2:45 p.m. En Alemania, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 6:45 p.m.

En Colombia, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 2:45 p.m.

En Ecuador, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 2:45 p.m.

En Bolivia, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 3:45 p.m.

En Venezuela, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 4:45 p.m.

En Argentina, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 4:45 p.m.

En Chile, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 4:45 p.m.

En Paraguay, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 4:45 p.m.

En Uruguay, el partido Alemania vs Eslovaquia comienza a las 4:45 p.m.

¿Dónde ver el Alemania vs Eslovaquia en vivo por TV?



El partido entre Alemania vs Eslovaquia se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será trasmitido por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alemania vs Eslovaquia: alineaciones posibles

Alemania: Oliver Baumann; Ridle Baku, Waldermar Anton, Jonathan Tah, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka; Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry; Nick Woltemade.

Eslovaquia: Martin Dubranka; Robert Gyomber, Adam Obert, Milan Skriniar, David Hancko; Matus Bero, Stanislav Lobotka, Tomas Rigo; David Duris, Lukas Haraslin y David Strelec.

