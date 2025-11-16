Partidos de hoy, lunes 17 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alemania vs. Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 17 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Amistosos internacionales
12:00 p.m. Cabo Verde vs. Egipto – DSports, DGO
12:00 p.m. Finlandia vs. Andorra – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:00 p.m. Emelec vs. LDU Quito – DSports 4, DGO
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA
2:45 p.m. Países Bajos vs. Lituania – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Alemania vs. Eslovaquia – Disney+, ESPN
2:45 p.m. Irlanda del Norte vs. Luxemburgo – Disney+ Premium
2:45 p.m. Malta vs. Polonia – Disney+ Premium
2:45 p.m. Montenegro vs. Croacia – Disney+ Premium
2:45 p.m. República Checa vs. Gibraltar – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. Belgrano vs. Unión Santa Fe – Fanatiz
3:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia – Fanatiz, Disney+ Premium
3:00 p.m. Barracas Central vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports
5:30 p.m. Platense vs. Gimnasia LP – Fanatiz, TyC Sports
Partidos de hoy, U20 Elite League – UEFA
08:00 a.m. Alemania vs. Italia – FIFA+