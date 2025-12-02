Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima, fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur

Pablo Sabbag vive el mejor momento de su carrera y lo anunció en sus redes sociales. El 'Jeque' dio a conocer cómo fue premiado como el goleador de la Liga de Corea del Sur defendiendo al Suwon FC, club donde fichó a principios del 2025 después de su paso por Alianza Lima.

Además, el delantero colombiano-sirio figura en el once ideal del campeonato gracias a su buena campaña con uno de los equipos protagonistas de la liga surcoreana.

"Hoy es un día demasiado especial para mí. Ganar la Bota de Oro de la K-League y estar en el Best Eleven significa muchísimo. Es un momento que nunca voy a olvidar. Estoy increíblemente feliz y agradecido con Dios por darme fuerza cada día y por todas las bendiciones en mi camino. Quiero agradecer a mi familia, que aunque está lejos, siempre ha estado conmigo en cada paso, caída y alegría. Han visto mi camino desde niño y me han dado la fuerza para seguir adelante", apuntó.

Sabbag dedica sus logros a hinchas y al club

"Este logro es de ustedes. A todo el staff de Suwon FC: nuestro presidente, manager, entrenadores, el equipo médico, los kit managers, traductores y todos los que trabajan detrás de cámaras para que todo funcione. A mis compañeros: este premio no es solo mío, es de todos ustedes. Gracias por el apoyo durante todo el año. Y a las personas que realmente me conocen… saben lo especial que es este momento para mí, después de todo lo que ha pasado en los últimos dos años", puntualizó.

Para finalizar, el exariete de Alianza Lima sostuvo que "todo esto lo hace aún más significativo y especial. Gracias a los fans, a la K-League y a Corea por tantos momentos increíbles. Estoy muy orgulloso de jugar en este país. Y por último… Nani, sé que en el cielo estás celebrando. Este premio es para ti. Gracias por todo lo que hiciste por mí desde que estaba chiquitico. Sé que este era tu sueño y me hubiera encantado vivirlo contigo, pero sé que desde arriba estás feliz, orgulloso y celebrándolo conmigo. Te amo con todo mi corazón", culminó.