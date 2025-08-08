Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

Pablo Sabbag descartó jugar por Sporting Cristal: "Si regreso al Perú, será por el más grande, Alianza Lima"

Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima.
Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, fue vinculado en las últimas horas con Sporting Cristal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pablo Sabbag se pronunció sobre los rumores de una posible llegada a Sporting Cristal. El exdelantero de Alianza Lima inició sus comentarios destacando la historia del cuadro rimense.

A través de sus redes sociales, el atacante nacido hace 28 años en Colombia descartó un contacto con Cristal, que este viernes presentó a sus nuevas incorporaciones, Luis Abram y Cristian Benavente.

"Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos", señaló Sabbag.

A continuación, el 'Jeque' dejó en claro que si retorna al fútbol peruano será solo para jugar por Alianza, club donde jugó las temporadas 2023 y 2024.

"Todos saben que mi corazón es 100% Aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima", culminó el atacante de Suwon FC de la K-League.

Los números de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima en la temporada 2023, proveniente de La Equidad de Colombia. En su primera temporada, el delantero disputó 27 encuentros y anotó 10 goles.

Para el siguiente año, se esperaba que sumará mejores números, pero una lesión lo alejó de las canchas varios meses. En el 2024, solo pudo disputar ocho encuentros y anotó cuatro goles. 

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Pablo Sabbag Liga1 Fútbol Peruano Sporting Cristal

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA