Pablo Sabbag descartó jugar por Sporting Cristal: "Si regreso al Perú, será por el más grande, Alianza Lima"

Pablo Sabbag se pronunció sobre los rumores de una posible llegada a Sporting Cristal. El exdelantero de Alianza Lima inició sus comentarios destacando la historia del cuadro rimense.

A través de sus redes sociales, el atacante nacido hace 28 años en Colombia descartó un contacto con Cristal, que este viernes presentó a sus nuevas incorporaciones, Luis Abram y Cristian Benavente.

"Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos", señaló Sabbag.

A continuación, el 'Jeque' dejó en claro que si retorna al fútbol peruano será solo para jugar por Alianza, club donde jugó las temporadas 2023 y 2024.

"Todos saben que mi corazón es 100% Aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima", culminó el atacante de Suwon FC de la K-League.

Los números de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima en la temporada 2023, proveniente de La Equidad de Colombia. En su primera temporada, el delantero disputó 27 encuentros y anotó 10 goles.

Para el siguiente año, se esperaba que sumará mejores números, pero una lesión lo alejó de las canchas varios meses. En el 2024, solo pudo disputar ocho encuentros y anotó cuatro goles.