Ángel di María sobre el duelo Messi vs. Lewandowski: "Hasta mi abuela se dio cuenta que lo encaraba a propósito"

La Selección de Argentina atraviesa su mejor momento. Acaba de ganar a Brasil en el Estadio Maracaná y se ubica como líder del ranking FIFA de la mano de Lionel Messi, que en los últimos años destacó cada vez que se puso la ‘Albiceleste’. Y uno de sus máximos socios ha sido Ángel Di María.

Precisamente el actual jugador del Benfica elogió a Messi en el documental Campeones, un año después, de Star+, que se da a propósito del primer aniversario del título mundial de Argentina en Qatar 2022.

Entre otros temas, Di María recordó cómo se vivió la confrontación entre Messi y Robert Lewandowski en el compromiso de la fecha 2 de la fase de grupos del último Mundial. En ese duelo, la 'Pulga' no paraba de buscar al '9' de Barcelona debido a un conflicto que nació en 2021.

"Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi lo encaraba a propósito a Lewandowski. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor”, confirmó el 'Fideo'.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Cómo nació el duelo Messi vs. Lewandowski?

El duelo entre ambos nació en la elección del Balón de Oro 2021. En esa oportunidad, Messi logró su séptimo galardón en medio de una serie de críticas en las que señalaba que no hizo los méritos para ser el ganador.

"Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Espero que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, declaró Messi en la propia gala, aunque el comentario no fue tomado de la mejor manera por 'Lewa'.

Lewandowski señaló en su momento que "me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías. Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero me siento insatisfecho". Sin embargo, el tema fue aclarado en el Mundial.

"No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable", culminó el exjugador de Bayern Munich.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad".