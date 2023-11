Rodrygo se defiende de insultos racistas tras discusión con Lionel Messi: "Son criminales"

Rodrygo realizó una publicación sobre los comentarios racistas que se produjeron en sus redes sociales después de la discusión que tuvo con Lionel Messi durante el encuentro entre Argentina y Brasil en el Estadio Maracaná por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última publicación del extremo, del pasado 11 de noviembre, decenas de usuarios le recriminan a Rodrygo haber llamado "cobardes" a los jugadores argentinos por marcharse del campo tras los incidentes registrados en la tribuna del estadio entre hinchas de ambas selecciones.

"Los racistas están siempre de guardia. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de absurdos", afirmó en su cuenta de Instagram.



"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal", dijo el atacante de Real Madrid.

Lionel Messi le agarró el cuello a Rodrygo, que se molestó. | Fuente: TyC Sports

Messi lo agarró del cuello

Argentina ganó 1-0 a Brasil, que perdió por primera vez de local en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El tanto llegó a través de Nicolás Otamendi, aunque el compromiso estuvo cerca de suspenderse previo al pitazo inicial después del incidente entre la policía brasileña y los hinchas de la 'Albiceleste' en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tras varios minutos, la plantilla de Argentina volvió a la cancha tras retirarse al vestuario a medida de protesta. Sin embargo, la situación no se calmó en el césped debido a un duelo entre Lionel Messi y Rodrygo Goes.

En un momento, el delantero de Real Madrid discutía con Rodrigo De Paul, aunque no iba ser el único, ya que Messi no le gustó la postura del delantero de Brasil y le agarró del cuello. Inmediatamente, Rodrygo reaccionó y la situación estuvo cerca de convertirse en un conato de bronca si no fuera por la intervención de un grupo de jugadores de la 'Canarinha'.

TyC Sports reveló qué le dijo Messi a Rodrygo. "Si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?”, señala el medio argentino sobre la situación.

