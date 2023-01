Argentina quedó cuarta en el Grupo A del Sudamericano. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOAQUIN SARMIENTO

Argentina fue más que una decepción en el Sudamericano Sub 20. El equipo albiceleste, de la mano de Javier Mascherano en la dirección técnica, quedó eliminado en fase de grupos.

El último viernes, la Selección de Argentina Sub 20 necesitaba la victoria sobre Colombia para meterse al hexagonal final. Sin embargo, los dirigidos por Javier Mascherano no dieron la talla y cayeron 1-0 en el Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Luego de la caída, el 'Jefecito' fue claro sobre su desempeño como entrenador del cuadro juvenil de su país.

"El responsable soy yo por no poder convencer a los jugadores y hacerlos jugar al nivel que pueden. No hay excusas, he fallado y no tengo mucho para decir. No creo que siga", sostuvo Mascherano.

Argentina, fuera del Sudamericano Sub 20 2023

#SudamericanoSub20



⚽ @Argentina 🇦🇷 0 🆚 #Colombia 🇨🇴 1 (Juan Fuentes)



👉 Final del partido. Con este resultado, el Seleccionado Nacional quedó eliminado del certamen. pic.twitter.com/SpAZrAnikY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) January 28, 2023

Además, el también exjugador del Barcelona y River Plate comentó que su futuro estaría lejos de continuar en el cuadro albiceleste.

"No hay mucho que pensar y les agradezco a todos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por la oportunidad y a los clubes que siempre le dieron una mano a los futbolistas. Les fallé y hay que reconocerlo", añadió.

Por último, el aún DT de la Selección de Argentina Sub 20 remarcó que "lo lamento por los chicos, por no haberlos podido ayudar. Es una generación de futbolistas increíble y está claro que el que fallé fui yo al no poder transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan jugar como saben".

El desempeño en fase de grupos resultó ser una decepción para los argentinos, que le dieron la chance al exjugador de tomar las riendas del equipo juvenil.

En la previa del torneo, todas las cámaras apuntaban a varios de sus jugadores, pero el equipo no convenció en ninguno de los cuatro partidos que jugó.

Así, se despidieron del Sudamericano con tres derrotas y una victoria. Solo vencieron 1-0 a Perú en la cuarta jornada.

