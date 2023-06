Dani Carvajal definió a lo 'Panenka' y le dio a España el título de Nations League

La tanda de penales que provocó la eliminación de España en los dos últimos Mundiales y la última Eurocopa, las dos paradas decisivas de Unai Simón y el lanzamiento final repleto de calma de Dani Carvajal, dieron la Nations League 2023 a un equipo que once años después vuelve a saborear el éxito y dejó de nuevo a las puertas de la gloria a la combativa Croacia de Luka Modric.



El quinto título de la historia de la 'Roja' cambió su historia reciente. Los proyectos que se desplomaron desde el punto de penal. Los sueños de las grandes citas que quedaron en el camino. Con impotencia en los dos últimos Mundiales. Con injusticia ante Italia en la última Eurocopa. La moneda cayó de cara en esta ocasión para un grupo de jugadores que resucitaron el gen ganador y respondieron con grandeza a la máxima exigencia en tiempos de cambio.

Tras el empate 0-0 en los 90 minutos y prórroga, España se puso a tiro de campeón en los penales con Laporte, pero Carvajal, en su turno, no desaprovechó. El lateral de Real Madrid con un remate a lo 'Panenka' anotó y provocó el estallido del combinado español que se coronó en la Nations League.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Así fue el gol de 'Panenka' de Dani Carvajal para España. | Fuente: ESPN

La palabra de Dani Carvajal

El defensa Dani Carvajal que anotó el penal decisivo que dio a España la victoria en la final de la Nations League, no pudo ocultar su satisfacción por la consecución de un título, que era una "oportunidad única" para muchos de los integrantes más veteranos del equipo nacional.



"Muy contentos, porque para nosotros hoy era una oportunidad única. Para muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo viniendo aquí, que nos hemos quedado pronto fuera en campeonatos importantes, para nosotros hoy era un objetivo muy claro", señaló Carvajal en declaraciones a Televisión Española.



Un triunfo que el defensa español no dudó en calificar de "merecido" por el trabajo realizado por la selección española durante los ciento veinte minutos de juego.



"Creo que lo hemos merecido durante los ciento veinte minutos y al final los penaltis han decidido a favor", indicó el zaguero español, que destacó el papel "protagonista" que tuvo en una final, en la que por primera vez en su carrera no formó parte del once inicial.

NUESTROS PODCASTS

En busca de hallarlas

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el número de mujeres desaparecidas en el Perú ha experimentado un preocupante aumento del 55%. En el siguiente informe, analizaremos las acciones que se están llevando a cabo, las regiones con mayor incidencia y los recursos disponibles para abordar estos casos.