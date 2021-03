Joao Félix es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El delantero portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, ha reconocido que no sabe si está atravesando "una fase no tan buena", pero se ha mostrado "seguro" de que va a mejorar porque no quiere convertirse en "un jugador al que le faltó algo para llegar al top".

"Estoy feliz aquí, mi familia está bien y yo también. Estoy bien en el club y como todos los jugadores hay fases no tan buenas, todos pasan eso y no sé si yo estoy pasando una o no, pero seguro que la voy a pasar", explicó Joao Félix ante la prensa.

Joao Félix se mostró de acuerdo con su entrenador, Diego Pablo Simeone, y afirmó que "sin voluntad el talento no llega". "Hay muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y les faltó algo para llegar al 'top'. Yo no quiero ser uno más, por eso intento poner mi calidad y también mi voluntad", dijo.

"Mi relación con el 'Cholo' es muy buena. Me intenta ayudar siempre, como es normal, y estamos aquí para ayudarnos unos a otros", aclaró respecto al entrenador, quien confirmó que el luso será titular este miércoles ante el Chelsea.

En cuanto a su despliegue sobre el campo, reconoció que su trabajo también debe pasar por la defensa. "Cuando estaba en el Benfica también tenía que defender, igual que en la selección, y es lo que tengo que hacer", resumió.

Por último, Joao Félix explicó la celebración de su tanto ante el Villarreal en la que mandó a callar poniendo un dedo sobre su boca. "Ya dije el día del partido que era para Lodi. A vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso creó problema. Antes del partido Lodi me dijo que no le hacía un gol a nadie y por eso le hice el gesto cuando marqué", zanjó.





NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.