Luis Suárez, delantero de Atlético de Madrid. | Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Celta se miden este lunes, 8 de febrero, en el Wanda Metropolitano. El duelo corresponde a la fecha 22 de LaLiga Santander, que está programado para 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV llegará vía ESPN.



La presión aparece este lunes como un elemento más clave que nunca en el Atlético de Madrid vs. Celta en el Wanda Metropolitano, escenario de la partida táctica entre Diego Simeone y Eduardo Coudet; el primero por sostener la ventaja en la cima de la tabla y el segundo por romper cinco jornadas sin ganar.



Y frente a la adversidad o las circunstancias: a Simeone le faltarán este lunes al menos cuatro futbolistas, tres de ellos piezas indudables en su once tipo, si es que recupera al menos para la convocatoria a Yannick Carrasco; a Coudet le faltan resultados en las últimas cinco citas y visita al líder en su territorio.



El Atlético es la referencia de este curso en la Liga, con sus 15 victorias en las últimas 16 jornadas, sus 45 de 48 puntos en ese tramo, sus 50 de 57 hasta ahora en 19 choques, sus ocho triunfos consecutivos en el campeonato, sus 26 encuentros oficiales invicto en su estadio, donde no pierde desde el 1 de diciembre de 2019...



Y por su liderato irrebatible, que le otorga un margen hoy por hoy de tres derrotas al Atlético, tan solvente en la cima de la clasificación, inaccesible para cualquiera desde hace nueve citas, como lo es ante la portería contraria Luis Suárez, goleador catorce veces en 16 jornadas y en nueve ocasiones en las ocho últimas.



Enfrente, en el Celta, el regreso del centrocampista Denis Suárez, que no pudo viajar a Granada por estar en contacto con un positivo de coronavirus, permitirá a Coudet alinear su once de gala en el Metropolitano, a donde Iago Aspas llegará con más ritmo tras reaparecer el pasado fin de semana después de un mes de baja.



El Celta confía en convertirse en el primer equipo en doblegar esta temporada a los de Simeone en su estadio, para lo que necesitará recuperar su mejor versión, la que exhibió en los primeros partidos de la era Coudet, cuando encadenó cinco victorias y un empate que lo mandaron del último puesto de la clasificación a rozar la zona europea. El volante peruano Renato Tapia irá desde el vamos una vez más.



Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Felipe, Saúl; Koke, Kondogbia, Lemar; Correa y Luis Suárez.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Mina y Aspas.