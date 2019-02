Rayo Valleno vs. Atlético de Madrid | Fuente: Difusión

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan este sábado por la fecha 24 de LaLiga Santander. El partido está programado para las 10.15 de la mañana (hora peruana/4:15 p.m. en España) . Aquí en RPP.pe lo puedes seguir minuto a minuto.

Dos derrotas seguidas ponen en alerta al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano en Vallecas, mientras contrastan sus objetivos y coinciden sus necesidades, recalcadas en el equipo visitante.

Así llega Atlético de Madrid

Dentro de esa presión que se ha generado a sí mismo, el Atlético, doblegado en sus dos últimas jornadas de LaLiga Santander, fuera de la segunda plaza y a siete puntos del liderato del Barcelona, está ante un momento decisivo.

La gran novedad en Atlético de Madrid es el regreso de Diego Costa, después de dos meses y medio, quien tratará de darle poder ofensivo. El equipo necesita reaccionar si quiere pensar, o creer, en algo más que el consuelo que suponen las plazas de la Champions League, un objetivo prioritario e ineludible, pero por debajo de la ambición de un grupo como el actual cuadro de Diego Simeone.



El Atlético aún mantiene la baja de Koke Resurrección y sufre la ausencia en Vallecas de Lucas, que condicionan un once al que vuelven Víctor Machín, 'Vitolo', Rodrigo Hernández -recuperado de unas molestias- y Filipe Luis y del que salen, además de Lucas, el sancionado Thomas Partey y el hoy intranscendente Thomas Lemar.



En el resto del once no hay variaciones. Ni en la portería, con Jan Oblak; ni en el lateral derecho, con Santiago Arias; ni en el centro de la defensa, con José María Giménez y Diego Godín; ni en una plaza en el medio centro, con Sául Ñíguez; ni en la banda derecha, con Ángel Correa; ni en el citado ataque Griezmann-Morata.



¿Así llega Rayo Vallecano?



Enfrente, el Rayo Vallecano afronta el partido después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Leganés y Espanyol que además llegaron con sendos goles rivales en los minutos finales dejándole sin dos puntos que le hubieran sacado del descenso.



El equipo que dirige Míchel, con 23 puntos, está a uno de la salvación que marcan Girona y Celta de Vigo y a tres del Valladolid, por lo que con un triunfo en el derbi, si alguno de los otros resultados se dan a su favor, podría salir del descenso.



Ese es el objetivo que se marca el vestuario del Rayo, que pese a las dos últimas derrotas ha experimentado una mejoría notable en su juego en las últimas jornadas (de los últimos siete partidos ha ganado cuatro, ha empatado uno y ha perdido dos), a raíz de la apuesta táctica de Míchel por una línea de tres centrales que para este partido tendrá que variar debido a la baja por sanción del uruguayo Emiliano Velázquez. Su sustituto será Alejandro Gálvez. (EFE)



Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: alineaciones probables.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Álvaro o Trejo; y Raúl de Tomás.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Morata.



Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).