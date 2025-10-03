Baja sensible para Barcelona: Lamine Yamal recayó de su lesión en el pubis y estará fuera entre dos a tres semanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero del Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.

El extremo de Mataró regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports (1-3).

Lamine Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en el campo del Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente.

Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en LaLiga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

De la Fuente sobre Lamine Yamal: "Jugar con molestias es normal"

Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió que no hubo ninguna imprudencia con Lamine Yamal en los dos últimos partidos de España, tras los que tuvo que parar con el Barcelona por lesión, y afirmó que el "riesgo fue cero" aunque "jugar con molestias es normal".

"Siempre cuento la verdad y quien ha jugado al fútbol sabe que jugar con molestias es normal. No había ninguna molestia y al terminar el partido tuvo otro tipo de molestias. Yo en 18 años de futbolista no he jugado nunca sin molestias. No pasó nada, no tenía molestias y se ha explicado. Después del partido las tuvo pero sin más", aseguró en rueda de prensa.

Aclaró De la Fuente que no forzó a Lamine Yamal para jugar ante Turquía y que no tenía ninguna lesión después del primer partido ante Bulgaria. "Lo reitero, el riesgo aquí es cero, el que hay que asumir para jugar un deporte y como en su club. El que viene es porque está sano para jugar y si se vuelven a casa es porque hemos valorado que no deben estar aquí porque era un riesgo que pudiesen jugar".

Además dejó claro que Lamine Yamal llegó a la concentración sin ningún informe médico del Barcelona y que no sufría ningún problema de importancia para no jugar.

"El riesgo en el fútbol existe siempre. Cuando vino aquí jugaba en su club asumiendo riesgos y llega aquí y juega exactamente igual que en su club. Lo que se pincha es dentro de un marco legal en clubes y la selección. Los detalles los contará el servicio médico. Se ha dicho que fue intravenoso y ahora que fue intramuscular. Hay mucha diferencia", defendió en un enfrentamiento con un periodista.

Enganchón tremendo de Luis de la Fuente con Joaquín Maroto en rueda de prensa.



"El riesgo siempre existe. Si Lamine Yamal juega en el Barça, ¿por qué no va a jugar con España?" pic.twitter.com/FjRSyfEEPg — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 3, 2025