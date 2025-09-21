Molestia en Francia: partido PSG vs Marsella fue reprogramado a la misma hora de la ceremonia del Balón de Oro

PSG tiene ocho jugadores nominados a mejor jugador del año en el Balón de Oro 2025.
No lo pueden creer. El encuentro entre PSG vs Olympique de Marsella, que se iba a disputar este domingo a la 1:45 p.m. hora peruana, fue aplazado para mañana lunes. Lo curioso es que el cotejo se llevará a cabo una hora antes de la premiación del Balón de Oro 2025, evento donde el equipo francés tiene más de un nominado.
Promediando el mediodía de este domingo en Francia, la prefectura de la región de Providencia emitió un comunicado informado que el lugar iba a sufrir un episodio de lluvias y tormentas importantes. Por ello, decidió cancelar el partido entre Marsella y PSG.
Ante esto, la Liga de Fútbol Profesional de Francia reprogramó el cotejo para este lunes a las 8:00 p.m. hora local (1:00 p.m. hora peruana), horario que coincide con la ceremonia del Balón de Oro.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
PSG, el equipo que más nominaciones tiene al Balón de Oro
El cambio de horario ha tomado por sorpresa al PSG, que tenía planeado a asistir en pleno a la ceremonia. Y es que el club cuenta con la mayor cantidad de nominados en las categorías principales.
En la categoría mejor jugador del año están Ousmané Dembelé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Fabián Ruiz. Además, han sido nominados Luis Enrique, como mejor técnico, Désiré Doué y João Neves, como mejor jugador joven, y PSG como mejor equipo del año.