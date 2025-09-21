Molestia en Francia: partido PSG vs Marsella fue reprogramado a la misma hora de la ceremonia del Balón de Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No lo pueden creer. El encuentro entre PSG vs Olympique de Marsella, que se iba a disputar este domingo a la 1:45 p.m. hora peruana, fue aplazado para mañana lunes. Lo curioso es que el cotejo se llevará a cabo una hora antes de la premiación del Balón de Oro 2025, evento donde el equipo francés tiene más de un nominado.

Promediando el mediodía de este domingo en Francia, la prefectura de la región de Providencia emitió un comunicado informado que el lugar iba a sufrir un episodio de lluvias y tormentas importantes. Por ello, decidió cancelar el partido entre Marsella y PSG.

Ante esto, la Liga de Fútbol Profesional de Francia reprogramó el cotejo para este lunes a las 8:00 p.m. hora local (1:00 p.m. hora peruana), horario que coincide con la ceremonia del Balón de Oro.

La LFP reporte le match lundi à 20h



La LFP a décidé de reporter le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce lundi 22 septembre à 20h.



Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date suite à la décision de… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 21, 2025

PSG, el equipo que más nominaciones tiene al Balón de Oro

El cambio de horario ha tomado por sorpresa al PSG, que tenía planeado a asistir en pleno a la ceremonia. Y es que el club cuenta con la mayor cantidad de nominados en las categorías principales.

En la categoría mejor jugador del año están Ousmané Dembelé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Fabián Ruiz. Además, han sido nominados Luis Enrique, como mejor técnico, Désiré Doué y João Neves, como mejor jugador joven, y PSG como mejor equipo del año.

