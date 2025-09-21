Balón de Oro 2025 EN VIVO: vía ESPN desde el Teatro del Chatelet de París

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para ganar esta edición del Balón de Oro.

Después de conquistar la Champions League, el francés Ousmane Dembélé de PSG es favorito para hacerse con su primer Balón de Oro en la categoría masculina, cuyos premios se entregarán el lunes en París.

Proclamado como mejor jugador de la Champions League, Dembélé cuenta con grandes opciones y está por encima de las preferencias por delante de sus compañeros Vitinha y Nuno Mendes, y del delantero de Barcelona, Lamine Yamal.

¿Cuándo y dónde será el Balón de Oro 2025?

Este lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realizará la gala anual del Balón de Oro, que premia a los mejores futbolistas de la temporada alrededor del mundo.

¿A qué hora inicia el Balón de Oro 2025 EN VIVO?

El evento está programado para este lunes a las 2:00 p.m. (hora peruana) y se realizará en París, Francia.

En Perú , el Balón de Oro 2025 está programado para las 2:00 p.m.

, el Balón de Oro 2025 está programado para las 2:00 p.m. En España , el Balón de Oro 2025 está programado para las 9:00 p.m.

, el Balón de Oro 2025 está programado para las 9:00 p.m. En Chile, el Balón de Oro 2025 está programado para las 4:00 p.m.

En Paraguay, el Balón de Oro 2025 está programado para las 4:00 p.m.

En Colombia, el Balón de Oro 2025 está programado para las 2:00 p.m.

En Ecuador, el Balón de Oro 2025 está programado para las 2:00 p.m.

En Bolivia, el Balón de Oro 2025 está programado para las 3:00 p.m.

En Venezuela, el Balón de Oro 2025 está programado para las 3:00 p.m.

En Argentina, el Balón de Oro 2025 está programado para las 4:00 p.m.

En Uruguay, el Balón de Oro 2025 está programado para las 4:00 p.m.

En Brasil, el Balón de Oro 2025 está programado para las 4:00 p.m.

En México (DF), el Balón de Oro 2025 está programado para la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 EN VIVO por TV?

En Perú, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se podrá ver por ESPN en TV y Disney+ vía streaming. En Argentina, se transmite por TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. En Estados Unidos va mediante CBS Sports Golazo Network, Paramount + o el canal de YouTube de L'Equipe. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9.

¿Quién está nominado a los premios Balón de Oro 2025?

Nominados al Balón de Oro masculino 2025

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro femenino 2025

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

Klara Bühl (Alemania, Bayern)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)

Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

Esther González (España, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)

Marta (Brasil, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)