Liga de Francia: Por la fecha 5, Le Havre AC recibirá a Lorient

Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Le Havre AC y Lorient. El partido se jugará en el estadio Stade Océane el domingo 21 de septiembre a las 10:15 horas. Será arbitrado por Abdelatif Kherradji.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Le Havre AC y Lorient correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Stade Océane desde las 10:15 horas, el domingo 21 de septiembre.

Así llegan Le Havre AC y Lorient

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a RC Strasbourg. Suma 2 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

A Lorient no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Olympique de Marsella. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 victoria, tiene 5 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

Lorient no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y terminó con un marcador 3-3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Abdelatif Kherradji.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1244007
2Lille1043108
3Mónaco943013
13Le Havre AC34103-2
16Lorient34103-7

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Metz: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Stade Rennes: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Auxerre: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Stade Brestois: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 6: vs Mónaco: 27 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Paris FC: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Stade Brestois: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Angers: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Le Havre AC y Lorient, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Tags
Le Havre AC Lorient ligue 1

