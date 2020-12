Marquinhos es titular indiscutible en el PSG de Thomas Tuchel. | Fuente: EFE | Fotógrafo: David Ramos

El Balón de Oro no se entregó este 2020 debido a que la revista France Football, la cual brinda este premio individual, justificó su decisión por la pandemia a causa del COVID-19. Apuntó que al los torneos sufrir una larga paralización, no había forma de decidir al mejor jugador de la temporada 2019-20.

Pese a ello, hay entrenadores que tienen a su Balón de Oro y uno de los que habló sobre el gran nivel de uno de sus dirigidos fue Thomas Tuchel, director técnico del PSG. Este, en rueda de prensa virtual, no se guardó elogios para el defensa central brasilero Marquinhos.

"Vi una sólida actuación ante de Marquinhos el Lille el domingo. Tuvo un nivel extraordinario. Puedes hacer un video solo de su juego y mostrárselo a todo el mundo. Es el Balon de Oro", fue lo que sostuvo el entrenador Thomas Tuchel, en declaraciones que recoge Sport, en relación a lo mostrado por el exjugador del Corinthians.

Marquinhos, crack en el PSG de Tuchel

Asimismo, mostró su molestia porque el internacional con la Selección de Brasil no fue considerado en el 11 ideal FIFPro en la última gala del The Best. "Que no esté la verdad que no lo entiendo", añadió el DT.

De otro lado, el PSG y Marquinhos se preparan para lo que será el partido de este miércoles frente al Racing de Estrasburgo por la Ligue 1 en Parque de los Príncipes (último choque de 2020 para los parisinos). ¿Ganará el Balón de Oro en su carrera el zaguero brasilero?