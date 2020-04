El delantero llegó a Barcelona en julio de 2019. | Fuente: AFP

El delantero Antoine Griezmann seguirá firme en las filas del Barcelona la siguiente temporada, aseguró el diario Marca. El francés no tuvo su mejor desempeño con el conjunto culé en su primer año, pero el club catalán lo quiere hasta que culmine su contrato.

"Los cambios en la línea ofensiva, de entrenador y de posición están dificultando su adaptación. Pero ni él ni el club catalán se plantean la posibilidad de que abandone el Camp Nou este verano. Ni se contempla como un traspaso ni como moneda de cambio en ninguna operación. La entidad culé abonó, hace nueve meses, 120 millones de euros y su llegada fue una clara apuesta de futuro: se vinculó hasta junio de 2024", afirmó el medio español.

Asimismo, el periódico señaló que la posible llegada de otras figuras no peligra la permanencia de Griezmann. "La Directiva, los técnicos y el propio jugador asumen que esta temporada está siendo de adaptación. Su llegada al equipo no fue fácil, ya que, entre otras cosas, ha tenido que acostumbrarse a jugar en la banda y no en el centro, sus compañeros arriba han ido cambiando a causa de las lesiones y ha tenido dos entrenadores. Pero nadie se plantea su salida. En ninguna modalidad. Tampoco como moneda de cambio en ninguna operación, ni en la del regreso de Neymar ni en la de Lautaro [Martínez]...", agregó el diario.

Antoine Griezmann llegó a Barcelona el 14 de julio de 2019 y el costo de su traspaso desde el Atlético de Madrid tuvo un valor de 120 millones de euros. El francés ha jugado 37 partidos con la camiseta azulgrana (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa del Rey), anotando en 14 ocasiones.