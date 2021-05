Sergio Busquets considera que Barcelona tiene imposible ganar LaLiga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Oportunidad perdida. Sergio Busquets, volante del Barcelona, aseguró que con el empate que obtuvieron este martes (3-3) en el campo del Levante "LaLiga queda prácticamente sentenciada en nuestra contra".



"Opciones quedan pocas, dependerá de lo que hagan los rivales, pero quedan muy pocos puntos”, admitió Sergio Busquets en breve conversación con Movistar+, en la que apuntó que "matemáticamente" aún Barcelona no ha perdido todas sus opciones. Levante le 'robó' dos puntos.

El jugador del Barcelona señaló que afrontaron el encuentro con el objetivo de lograr un triunfo para presionar a los otros candidatos al título y que se van del Ciutat de València "con malas sensaciones porque lo tenemos difícil".

Barcelona decepciona en su visita al Levante

Este fue uno de los tres goles del Levante al Barcelona. | Fuente: DirecTV

"Hemos empezado bien, nos hemos puesto con ventaja pero al final ha sido lo que ha pasado durante la temporada, algún error y nos hacen goles muy fácil. En la segunda parte no hemos estado precisos y han estado bien para recuperar pero antes incluso hemos tenido alguna ocasión clara", recordó.



El canterano catalán también señaló que hay "poca explicación" para lo que ha pasado y que cometieron errores “de concentración y colocación” que ya habían tenido otras veces.



"No es sólo en este partido del Barcelona, ha habido muchos. Hubo un tramo en el que estuvimos muy bien y recortamos mucho pero últimamente no ha sido así", explicó Sergio Busquets.

Si es que el Atlético de Madrid vence este miércoles a la Real Sociedad, el elenco colchonero le sacará cuatro puntos de ventaja a falta de dos jornadas. La tienda catalana pierde chances de llevarse LaLiga Santander. (EFE)

