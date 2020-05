El volante cambió de opinión. | Fuente: AFP

Arthur ha cambiado de opinión y le aseguró al Barcelona y Juventus que quiere quedarse en Cataluña, según afirmó AS. El volante, quien ya había aceptado jugar al lado de Cristiano Ronaldo, decidió seguir vistiendo la camiseta azulgrana, lo que complica una posible llegada de Miralem Pjanic al conjunto azulgrana.

"Arthur Melo ha comunicado formalmente tanto a Barza como a Juventus que no piensa moverse del Camp Nou con lo que la operación que el equipo blaugrana y el italiano tenían pactada ha quedado bloqueda. Igualmente, el acuerdo entre Pjanic y el Barcelona, que estaba cerrado y a expensas del movimiento de Arthur es, a día de hoy, papel mojado", afirmó el medio.

El mismo brasileño fue quien se dirigió al Barcelona para quedarse. "El lunes fue el propio Arthur el que se reunió en la Ciutat Esportiva con Eric Abidal y Ramón Planes, secretario técnicos, para manifestarles que él del Camp Nou no se iba a mover. El Barza, según parece aceptó de buen grado esta decisión porque valoran su juventud y el hecho de que su ficha no es de las más altas de la plantilla y en el contexto de reducir masa salarial su continuidad no supone un desbarajuste contable", añadió el diario.

Barcelona prefiere al bosnio, pero con Arthur existe un contrato. "Otra cosa es que deportivamente se siga prefiriendo a Pjanic, ante el cual quedan dos opciones. O bien olvidarse de su contratación o afrontar el fichaje pagando. La vía del intercambio parece bloqueada porque [Maurizio] Sarri sólo quería a Arthur y una vez este se ha negado a irse, se abre la veda a que el resto de jugadores sigan su ejemplo en otras operaciones similares", concluyó el periódico.