Ilkay Gündogan sueña ganar la Champions con Barcelona: "Estoy muy motivado para la remontada a nivel europeo"

Ílkay Gündogan fue presentado como nuevo jugador del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde dio los primeros toques de balón con la indumentaria azulgrana. El volante alemán de 32 años destacó que se encuentra orgulloso por la nueva etapa en su carrera después de su exitoso paso con Manchester City.

En conferencia, Gündogan tomó el micrófono e indicó que llega para brillar en Barza. "He seguido el club desde que era adolescente y estoy muy orgulloso de poder defender estos colores. Es un sueño que tenía de pequeño", dijo.

Asimismo, el volante de la Selección de Alemania sostuvo que está enfocado para colocar a Barcelona en lo más alto de la próxima Champions League. "Estoy muy motivado y eso me dará fuerzas para ser parte de la remontada del Barça a nivel europeo. Gracias a Xavi estamos viendo como el club está construyendo unos fundamentos muy positivos, con un juego equilibrado y con unas bases para volver a triunfar en Europa", agregó.

"El equipo ganó el año pasado LaLiga, y hay que respaldarse en eso y aún tenemos muchísimo potencial en Europa, en la Champions. Podemos tener la confianza para lograrlo. El reto siempre es maravilloso. Siempre necesitas llevar ese peso a las espaldas", continuó.

Gündogan reveló cómo Xavi lo convenció

Gündogan contó cómo su primer contacto con Xavi y de qué forma lo logró convencer para que deje al City, que es el vigente campeón de la Champions League.

"Él me expuso las ideas claramente. Cómo teníamos que jugar. Es muy similar a lo del City. Es la misma escuela Xavi-Guardiola. El modo cómo se acercó. La sinceridad. El hecho de ser tan directo. Mi propio carácter. Me vi reflejado en él. Veo muchas similitudes y desde el inicio tuvimos una conexión fantástica. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ahora estoy aquí y estoy completamente feliz", contó.

Asimismo, el exjugador de Borussia Dortmund también dio a conocer cómo le avisó a Pep Guardiola sobre su ida a Barcelona.

"Fue una llamada de teléfono. Los dos ya estábamos de vacaciones. Era importante que fuera el primero en saberlo y que la tuviera directamente. Le llamé y se lo conté todo. Expresé mi agradecimiento respecto a lo que él hizo y lo que hizo el club. Se lo tomó de un modo triste, intuyo, pero también estaba un poco feliz de que se uniera al club de su infancia, que tanto quiere. Estaba muy orgulloso y me deseó lo mejor. Mirará los partidos. Me dijo que siempre que necesite algo, le llame y le pida consejo respecto al club, la ciudad, lo que quiera...", culminó.





