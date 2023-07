Barcelona: "Tenemos pagos pendientes a Messi hasta 2025"

Joan Laporta, presidente de Barcelona, dio una entrevista en la cual habló de todo. Y como es costumbre no faltó en la agenda el caso Lionel Messi, quien decidió no regresar al cuadro azulgrana, donde es considero es ídolo total.

En entrevista con 'La Vanguardia', Laporta dio a conocer que Jorge Messi, padre de Lionel, señaló que la 'Pulga' quería jugar con menos presión después de dos temporadas con momentos difíciles en París Saint Germain (PSG).

"Teníamos pactado con LaLiga que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado. Se lo comunicamos a Jorge Messi. Me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y que quería menos presión", aseguró.

"Con nuestra opción, él hubiera seguido teniendo presión y entendí su decisión. Que le vaya muy bien y empezamos a preparar su superhomenaje. En el marco del 125 aniversario y cuando volvamos al Camp Nou sería perfecto", agregó.

Deuda a Lionel Messi

En otro momento, Laporta no dudó en hablar sobre la deuda que su club tiene con Lionel Messi

"Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente", culminó.





Cuando la relación entre Messi y Laporta era buena. | Fuente: EFE

Messi "competira en el Inter Miami"

El argentino Gerardo 'Tata' Martino aseguró la semana pasada, en su rueda de prensa de presentación como nuevo entrenador del Inter Miami, que habló con el argentino Lionel Messi y el español Sergio Busquets y que todos coinciden en el desafío de "venir a Miami a tener suceso", y destacó que en su mentalidad no existe "el lujo de no competir".



"Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Ayer hablé con Sergio, y también cuando hablamos con Leo, hablamos de venir a tener suceso, a competir, a competir bien. Eso nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Miami con las vacaciones, nosotros queremos competir", afirmó Martino en la rueda de prensa organizada en el DVR PNK Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.).



"Ellos vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre", agregó.

