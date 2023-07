La NVIDIA GeForce RTX 4060 llega a las laptops: ¿Cómo nos fue con la Lenovo LOQ15?

Cada vez más usuarios buscan lo portátil y el catálogo de laptops ha ido creciendo a pasos agigantados, no solo para los que quieren lo más asequible, sino para también aquellos que son exigentes y quieren jugar y trabajar en el mejor de los sistemas.

Para ellos, uno de los componentes más importantes, además del procesador, es la tarjeta gráfica y NVIDIA ha trabajado para traer las recientes NVIDIA GeForce RTX 4060 a equipos ya presentes en el mercado. Es así como, en esta ocasión, nos toca conversar de la Lenovo LOQ15, un equipo pensado para el gamer como para el creador de contenidos profesional. ¿Qué tal le va la nueva tarjeta en su composición?

La laptop en nuestro centro de trabajo.Fuente: RPP Noticias

Especificaciones de la Lenovo LOQ15

Procesador: AMD Ryzen 7 7840HS con Radeon 780M Graphics 3.80 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB VRAM

RAM: 16GB DDR5 5600 Mhz

Almacenamiento: 1TB PCIe M.2

DirectX: DirectX 12

Tamaño de pantalla: 15"

Pantalla: 1440p (2560x1440)

Tipo de pantalla de visualización: LCD

Tecnología de pantalla: Tecnología de conmutación en plano (IPS)

Relación de aspecto: 16:9

Frecuencia de actualización estándar: 165 Hz





Jugando un poco de Forza Horizon y aprovechando la potencia de la RTX 4060.Fuente: RPP Noticias

Diseño

Esta laptop combina el estilo gamer con una construcción que da la sensación de resistencia.

Tenemos un frontal plateado con detalles satinados que acompañan el ensamblaje de aluminio de nuestra laptop. La marca y el modelo LOQ también están presentes.

El modelo de nuestra laptop está presente de forma poco invasiva en la frontal del equipo. Fuente: RPP Noticias

La parte inferior del equipo también se nota resistente, ya con detallado más rudo y tosco que sirve para que no resbale ni se ensucie o maltrate fácilmente. Aquí también están nuestras salidas de los ventiladores en un bonito color azul para mantener la temperatura correcta en el equipo.

Los principales fans de la Lenovo LOQ15.Fuente: RPP Noticias

El teclado incluye el apartado numérico y está adornado de iluminación azul, amarilla y verde muy agradable. El tacto también es muy cómodo, por lo que la digitación no es problema alguno en este modelo.

Un poco del teclado con retroiluminación RGB.Fuente: RPP Noticias

Vamos con los puertos. Por el lado derecho está un selector para prender o apagar la cámara web, además de un puerto USB y más escapes de aire.

Lo más interesante está atrás, con dos puertos USB extras, un puerto ethernet, un HDMI 2.1 y el puerto para la fuente de poder. También hay salidas de aire.

Por el lado izquierdo contamos con un puerto USB-C y la entrada de audífonos. ¿Adivinen qué más? Exacto, más ventilación.

Más escapes de aire.Fuente: RPP Noticias

Los puertos traseros.Fuente: RPP Noticias

En dimensiones, especialmente el peso (valga la redundancia), es una portátil cómoda y me animaría a decir ligera. Incluso se abre hasta en 155°, un gran número incluso para esas situaciones incómodas que suelen presentarse en algún momento del día.

En este apartado, el único detalle que no me gusta de esta laptop es que, al cerrarlo, parece no hacerlo completamente, dejando espacio al movimiento de las puntas.

La Lenovo LOQ15 es elegante y gamer a la vez.Fuente: RPP Noticias

Desempeño

Desde ya, las especificaciones nos auguraban un fuerte equilibrio en el performance y no nos equivocamos.

Fuera de benchmarks, tenemos un equipo competente, rápido y fluido que no se chupa en ninguna de las tareas encomendadas.

La transferencia de archivos se ve muy potenciado por el SSD, la RAM ayuda magníficamente para el multitarea, mientras que la pantalla, su buen despliegue de color y su alta tasa de refresco de 165 Hz potencia todo este sentido.

Algunas pruebas sintéticas con el equipo. Cabe resaltar que se trabajó sin carga a la corriente, solo con la batería.Fuente: RPP Noticias

La misma prueba, pero ahora enchufado a la corriente.Fuente: RPP Noticias

Geekbench con la Lenovo LOQ15.Fuente: RPP Noticias

La diferencia en las pruebas de estrés ahora con corriente en la Lenovo LOQ15.Fuente: RPP Noticias

Pero claro está, la estrella de esta Lenovo LOQ15 es su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060. Esta GPU llega a un mercado entusiasta con los videojuegos y la creación de contenidos, incluido los streamers.

Hemos jugado algunos títulos para que veas cómo nos fue en números.

Por ejemplo, en Forza Horizon, podemos ver cómo nos va en gráficos 1080p en Alto y sin uso de ayudas.

Cuando pasamos a Ultra, los cuadros por segundo bajan hasta 15, pero ayudándonos del DLSS podemos superar incluso los 60 cuadros por segundo. Asimismo, si regresamos a Alto, podemos activar el ray-tracing al máximo para un mayor aprovechamiento, superando cualquier valla.





Así se ve el juego en nuetra laptop.Fuente: RPP Noticias

El juego en calidad Alta.Fuente: RPP Noticias

El juego en calidad Alta más ray-tracing y DLSS activado. Fuente: RPP Noticias

Forza Horizon en calidad Ultra con DLSS activado a 60 fps.Fuente: RPP Noticias

Pero también fuimos testigos de los 1440p. En modo Ultra, pudimos ganar hasta 20 fps activando el DLSS en modo rendimiento, tecnología incluida en las tarjetas de serie 40 de NVIDIA.

En A Plague Tale Requiem, llegamos a una resolución Ultra con 45 cuadros por segundo en 1440p. Muy detalloso, por cierto.

Con DLSS activado en configuración de rendimiento, podemos alcanzar un promedio de 70 cuadros por segundo. Si lo configuramos en calidad, podemos obtener 55 fps.

A Plague Tale Requiem en calidad Ultra a 51 fps.Fuente: RPP Noticias

74 fps a nivel Ultra con DLSS en modo rendimiento. Fuente: RPP Noticias

En PUBG, a todo en Ultra en 1440p jugamos en 60 cuadros por segundo de manera constante, casi sin caídas.





59 fps en PUBG a nivel gráfico Ultra. Fuente: RPP Noticias

Las temperaturas han sido bastante aceptables, sin sobrecalentar el terminal. Eso sí, empezarás a escuchar los ventiladores propios del sistema en las calidades más altas y de mayor exigencia para la máquina.

Hemos probado también el NVIDIA Broadcast, una herramienta clave para nuestros streamings. Podemos configurar nuestra webcam para tener ayudas con IA y el poder de nuestra gráfica, logrando un buen desenfoque o hasta un seguimiento de rostro para estar siempre encuadrados. Trabaja de forma similar con nuestro audio, permitiéndonos eliminar ruidos para grabar de manera óptima en caso de trabajos o podcast.

NVIDIA Broadcast en acción. | Fuente: RPP Noticias

Donde sí hay punto de mejora es en la batería, siendo algo corta en caso de querer entretenimiento o edición sin punto de carga. Te recomiendo estar cerca de un enchufe si quieres tener más horas de trabajo.

Ahora, que esta sea menor no significa que el equipo decaiga fuertemente en rendimiento. Aunque ciertamente hay cambios como los hercios de refresco (pasamos de 165 a 60 Hz), el resto de actividades sigue siendo de alta proyección, especialmente en renderizado. Gran adecuación de los componentes para este tipo de casos.

Cabe resaltar que la propia configuración de NVIDIA permite que podemos escoger los casos en los que solo queremos que trabaje la NVIDIA GeForce RTX 4060 en todas las funciones de nuestra laptop. Y aunque suene como el mejor de los casos, habrá otros, como en la exportación de archivos, en el que es mejor tener ambos códecs (con el de la gráfica integrada de nuestro AMD Ryzen 7 7840HS) trabajando al mismo tiempo.

La laptop siendo esforzada para en pruebas de GPU.Fuente: RPP Noticias

Prueba de GPU conectada a la corriente.Fuente: RPP Noticias

Conclusiones

Esta Lenovo LOQ15 es más que sólida en muchos sentidos y es una puerta de ingreso para el gaming y la creación de contenidos.

Y la protagonista es la NVIDIA GeForce RTX 4060, con quien estarás más que cubierto en ambos sentidos, dándole el toque profesional a tu día a día.

Con una combinación de buen procesador, una RAM considerable y un almacenamiento respetable, esta estructura está más que interesante para casuales como entusiastas. Esto, potenciado con el software enviado por NVIDIA, facilita mucho el trabajo cotidiano e incluso te anima a experimentar, si es que aún no ingresas en este mundo.