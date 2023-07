Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gran final de Wimbledon 2023?

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de julio en el court central de All England Club Lawn Tennis, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la final masculina de Wimbledon 2023 y se jugará desde las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la sección deportes de la página web de RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El tenis paraliza el mundo del deporte. Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon y uno de los tenistas de más edad del circuito, y Carlos Alcaraz, el fenómeno español y líder de la nueva camada de jóvenes jugadores, disputarán un duelo generacional en la final del abierto británico.

"Es un enfrentamiento definitivo. Todo se reduce a un partido. Probablemente sea el partido de tenis más visto a nivel mundial", aseguró ‘Nole’ en la previa, que afirma sin vengüenza ser el favorito pese al riesgo de "parecer arrogante".

Si para el serbio puede ser "un día más, un momento más", para ‘Carlitos’ será "probablemente el mejor momento de mi vida", afirmó el tenista de 20 años y número uno del mundo.

"Creo que es más especial jugar contra una leyenda de nuestro deporte. Si gano, sería increíble para mí, no sólo ganar un título de Wimbledon, sino hacerlo contra Novak sería superespecial", indicó.

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: horarios del partido en el mundo

Perú: 09:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

México: 08:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 08:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

Novak Djokovic llegó por novena ocasión a la final de Wimbledon, donde solo una vez no pudo conseguir el título. El serbio venció en las últimas cuatro ediciones y si vuelve a comer del césped británico, igualará el récord de Roger Federer (8) en ‘La Catedral’.

No es su único objetivo, pues el tenista con mayor cantidad de estrellas de Grand Slam también desea recuperar el número 1 del mundo, algo que conseguirá si vence al un Carlos Alcaraz que apunta al segundo ‘major’ de su carrera tras el US Open 2022.

‘Nole’, que es además el tenista con más tiempo acumulado como número uno de la historia, aspira asimismo a ganar en el mismo año los cuatro torneos del Grand Slam, tras haberse coronado en los últimos Abierto de Australia y Roland Garros.

Los dos se enfrentaron en junio en semifinales sobre la arcilla parisina y Djokovic se impuso debido a que Alcaraz fue víctima de fuertes calambres provocados por los nervios de medirse a él.

Ahora, en Londres, "no es el momento de tener miedo, hay que ir a por ello", afirmó Alcaraz, que aparentemente aprendió la lección. "Voy a luchar" y "creo que puedo vencerlo aquí", aseguró, pese a que Djokovic no ha perdido un partido en la pista central de Wimbledon desde 2013. Imperdible.

Finalistas de Wimbledon (en activo):



🇷🇸 Novak Djokovic (9)

🇪🇸 Rafael Nadal (5)

🇬🇧 Andy Murray (3)

🇮🇹 Matteo Berrettini (1)

🇦🇺 Nick Kyrgios (1)

🇭🇷 Marin Cilic (1)

🇨🇦 Milos Raonic (1)

🇪🇸 Carlos Alcaraz (1)@Wimbledon | #Wimbledon — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 15, 2023

¿Dónde y cómo ver EN VIVO la final de Wimbledon entre Djokovic y Alcaraz ?

El partido por la final de Wimbledon será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y STAR+. En todo el mundo puede seguirse el encuentro mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

NUESTROS PODCASTS

Búsqueda y recompensa

La Policía lleva a cabo una intensa búsqueda de cabecillas de organizaciones criminales, traficantes de drogas, sicarios, extorsionadores y otros delincuentes. Gracias a la información proporcionada por los ciudadanos a través del programa de recompensas, se ha logrado capturar a muchos de ellos. Conozca cómo funciona y quienes están en la lista de los más buscados en el siguiente informe.